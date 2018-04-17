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01:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Марадона из Виго. «Сельта» забивает рукой и отнимает очки у «Барселоны»

Каталонцы начинают матч на «Балаидосе» без единого воспитанника в основе.

Источник: Спорт-Экспресс

ОТ ВАН ГАЛА К ВАЛЬВЕРДЕ

Когда в 2000 году главный тренер «Барселоны» Луи ван Гал мечтательно обронил, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов с составом, полностью укомплектованным доморощенными футболистами, испанская спортивная пресса подняла его на смех. В ноябре 2012-го мечта голландского специалиста сбылась, пусть и с меньшим размахом — в матче ла лиги против «Леванте» час игрового времени на поле провели 11 воспитанников каталонского клуба, выпускников знаменитой «Ла Масии».

Через 5,5 лет мечта Ван Гала «сбылась» с точностью до наоборот — в Виго на матч 33 тура примеры против «Сельты» впервые за 16 лет вышла «Барса» без единого воспитанника в основном составе. Месси и Роберто остались в запасе, а Бускетс, Пике и Иньеста и вовсе не поехали в Галисию; ротация Вальверде была объяснима — матч с «кельтами» посреди недели, на выходных финал Кубка Испании, за спиной непростая игра против «Валенсии». В результате таких перестановок гостей на поле «Балаидоса» с капитанской повязкой вывел Тер Штеген.

УБИЙЦА ГИГАНТОВ

Команда из Виго в последние годы известна как Matagigantes — «Убийца гигантов» (исп.). «Сельте» проигрывали «Реал» (в Кубке Испании-2016/17 3:4 по сумме двух матчей), «Атлетико» (0:2 в чемпионате в сезоне-2014/15, в Кубке Испании-2015/16 2:3 по сумме двух матчей). Наконец, «Барселона» два года подряд терпела в Галисии самые унизительные поражения в ла лиге — 1:4 в сезоне-2015/16 и 3:4 в прошлом году. Казалось, если где и может закончиться рекордная беспроигрышная серия каталонцев в чемпионате (39 матчей), то только на «Балаидосе».

РАЗМЕН УДАРАМИ

Такую возможность хозяевам могла предоставить не самая сыгранная линия обороны сине-гранатовых: Мина-Фермален в центре, Динь и Семеду на флангах. За первые полчаса игры команды успели обменяться несколькими острыми выпадами, наиграв на пару забитых мячей каждая, но нули на табло исчезли только на 36-й минуте — Алькасер вывел Дембеле на ударную позицию, и француз с левой положил точно в угол свой дебютный мяч в чемпионате Испании. Однако уйти на перерыв, ведя в счете, гостям не удалось — Гомеш ошибся в передаче в центре поля, хозяева расчертили атаку, Макси Гомес справа сильно прострелил в штрафную и Кастро опередил немецкого вратаря.

АСПАС-МАРАДОНА

Второй тайм вышел еще более нервным. Во-первых, на поле наконец появились воспитанники «Барселоны» — Месси и Роберто. Во-вторых, уже через 10 минут воспитанников стало меньше на одного — Роберто был удален за захват Аспаса, выскакивавшего на свидание с Тер Штегеном. В-третьих, гости к тому моменту уже успели выйти вперед — Алькасер носком добил мяч в ворота «Сельты» после удара Паулинью. Ну и в-четвертых, почувствовав слабину оставшегося в меньшинстве соперника, хозяева во главе с капитаном Аспасом устроили такой штурм сине-гранатовой штрафной, что у «Барсы» практически не осталось шансов уйти целой.

За 10 минут до конца, после невероятного количества созданных моментов, «Сельта» все же сравняла счет — и по иронии судьбы гол этот не должен был быть засчитан. Вездесущий Аспас, шансы которого поехать летом со сборной Испании в Россию повышаются от матча к матчу, помог себе рукой, прежде чем отправил мяч в ворота Тер Штегена — это было слишком очевидно на повторах, чтобы отрицать. Новый Марадона даже не подумал признаваться в нарушении правил — и «Сельта» пошла добивать каталонцев.

Но сине-гранатовый рекорд все же устоял, планка поднялась еще на одно деление — 40 матчей без поражений в ла лиге. Аспас был великолепен, Тер Штеген — еще великолепнее, остальные спрятались в их тени, потому ничья — самый честный исход. «Барселона» не проиграла на «Балаидосе» — реалии последних лет говорят о том, что фраза эта должна звучать как комплимент.

Сельта 2:2
Первый тайм: 1:1
Барселона
17.04.2018, 22:00 основной раунд: 33-й тур Balaidos
Главные тренеры
Хуан Карлос Унсуэ Эрнесто Вальверде
Голы
45′ Хонатан Хонни Кастро (М. Гомес) 19
82′ Яго Аспас 10
11 Усман Дембеле (Пако Алькасер) 36′
17 Пако Алькасер 64′
Составы
Серхио Альварес 1
78′ Даниэль Васс 18
88′ Хонатан Хонни Кастро 19
Серхио Гомес 20
Факундо Ронкалья 24
Станислав Лоботка 14
Макси Гомес 7
56′ Яго Аспас 10
83′ Брайс Мендес 26
Лукас Бойе 9
79′ Пионе Систо 11
Эмре Мор 21
73′ Руис Хосабед Санчес 16
Неманья Радойя 6
1 Марк-Андре тер Штеген
2 Нелсон Семеду
19 Люка Динь
24 Йерри Мина
25 Томас Фермален
6 Денис Суарес
17 Пако Алькасер
15 Паулинью
11 Усман Дембеле 78′
22 Парреу Алейш Видаль
14 Филиппе Коутинью 60′
20 Серхи Роберто 71′
21 Андре Гомеш 60′
10 Лионель Месси
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
18 Удары (всего) 14
8 Удары в створ 6
6 Угловые 4
9 Фолы 7
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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