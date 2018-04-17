Марадона из Виго. «Сельта» забивает рукой и отнимает очки у «Барселоны»

Источник: Спорт-Экспресс

ОТ ВАН ГАЛА К ВАЛЬВЕРДЕ

Когда в 2000 году главный тренер «Барселоны» Луи ван Гал мечтательно обронил, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов с составом, полностью укомплектованным доморощенными футболистами, испанская спортивная пресса подняла его на смех. В ноябре 2012-го мечта голландского специалиста сбылась, пусть и с меньшим размахом — в матче ла лиги против «Леванте» час игрового времени на поле провели 11 воспитанников каталонского клуба, выпускников знаменитой «Ла Масии».

Через 5,5 лет мечта Ван Гала «сбылась» с точностью до наоборот — в Виго на матч 33 тура примеры против «Сельты» впервые за 16 лет вышла «Барса» без единого воспитанника в основном составе. Месси и Роберто остались в запасе, а Бускетс, Пике и Иньеста и вовсе не поехали в Галисию; ротация Вальверде была объяснима — матч с «кельтами» посреди недели, на выходных финал Кубка Испании, за спиной непростая игра против «Валенсии». В результате таких перестановок гостей на поле «Балаидоса» с капитанской повязкой вывел Тер Штеген.

УБИЙЦА ГИГАНТОВ

Команда из Виго в последние годы известна как Matagigantes — «Убийца гигантов» (исп.). «Сельте» проигрывали «Реал» (в Кубке Испании-2016/17 3:4 по сумме двух матчей), «Атлетико» (0:2 в чемпионате в сезоне-2014/15, в Кубке Испании-2015/16 2:3 по сумме двух матчей). Наконец, «Барселона» два года подряд терпела в Галисии самые унизительные поражения в ла лиге — 1:4 в сезоне-2015/16 и 3:4 в прошлом году. Казалось, если где и может закончиться рекордная беспроигрышная серия каталонцев в чемпионате (39 матчей), то только на «Балаидосе».

РАЗМЕН УДАРАМИ

Такую возможность хозяевам могла предоставить не самая сыгранная линия обороны сине-гранатовых: Мина-Фермален в центре, Динь и Семеду на флангах. За первые полчаса игры команды успели обменяться несколькими острыми выпадами, наиграв на пару забитых мячей каждая, но нули на табло исчезли только на 36-й минуте — Алькасер вывел Дембеле на ударную позицию, и француз с левой положил точно в угол свой дебютный мяч в чемпионате Испании. Однако уйти на перерыв, ведя в счете, гостям не удалось — Гомеш ошибся в передаче в центре поля, хозяева расчертили атаку, Макси Гомес справа сильно прострелил в штрафную и Кастро опередил немецкого вратаря.

АСПАС-МАРАДОНА

Второй тайм вышел еще более нервным. Во-первых, на поле наконец появились воспитанники «Барселоны» — Месси и Роберто. Во-вторых, уже через 10 минут воспитанников стало меньше на одного — Роберто был удален за захват Аспаса, выскакивавшего на свидание с Тер Штегеном. В-третьих, гости к тому моменту уже успели выйти вперед — Алькасер носком добил мяч в ворота «Сельты» после удара Паулинью. Ну и в-четвертых, почувствовав слабину оставшегося в меньшинстве соперника, хозяева во главе с капитаном Аспасом устроили такой штурм сине-гранатовой штрафной, что у «Барсы» практически не осталось шансов уйти целой.

За 10 минут до конца, после невероятного количества созданных моментов, «Сельта» все же сравняла счет — и по иронии судьбы гол этот не должен был быть засчитан. Вездесущий Аспас, шансы которого поехать летом со сборной Испании в Россию повышаются от матча к матчу, помог себе рукой, прежде чем отправил мяч в ворота Тер Штегена — это было слишком очевидно на повторах, чтобы отрицать. Новый Марадона даже не подумал признаваться в нарушении правил — и «Сельта» пошла добивать каталонцев.