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01:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Клуб из третьего дивизиона вышел в финал Кубка Франции

В полуфинальном матче Кубка Франции встречались два клуба из третьего дивизиона страны.

«Ле-Эрбье» обыграл «Шамбли» со счётом 2:0 на стадионе «Ля Божуар».

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Флорьян Давид и Эмброуз Гбоно, которые отличились на 28-й и 80-й минутах соответственно. Таким образом, «Ле-Эрбье» вышел в полуфинал Кубка Франции, а «Шамбли» своё участие в турнире закончил.

«Ле-Эрбье» на девятом месте в турнирной таблице третьего французского дивизиона, «Шамбли» — 15-й.

В другой полуфинальной паре Кубка Франции 18 апреля встретятся «Кан» и «ПСЖ».

Франция
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