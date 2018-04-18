Клуб из третьего дивизиона вышел в финал Кубка Франции

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Флорьян Давид и Эмброуз Гбоно, которые отличились на 28-й и 80-й минутах соответственно. Таким образом, «Ле-Эрбье» вышел в полуфинал Кубка Франции, а «Шамбли» своё участие в турнире закончил.