Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Клуб из третьего дивизиона вышел в финал Кубка Франции
В полуфинальном матче Кубка Франции встречались два клуба из третьего дивизиона страны.
В полуфинальном матче Кубка Франции встречались два клуба из третьего дивизиона страны.
«Ле-Эрбье» обыграл «Шамбли» со счётом 2:0 на стадионе «Ля Божуар».
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Флорьян Давид и Эмброуз Гбоно, которые отличились на 28-й и 80-й минутах соответственно. Таким образом, «Ле-Эрбье» вышел в полуфинал Кубка Франции, а «Шамбли» своё участие в турнире закончил.
«Ле-Эрбье» на девятом месте в турнирной таблице третьего французского дивизиона, «Шамбли» — 15-й.
В другой полуфинальной паре Кубка Франции 18 апреля встретятся «Кан» и «ПСЖ».