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00:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Клозе возглавит юношескую команду «Баварии»

39-летний Мирослав Клозе покинет тренерской штаб сборной Германии, в который входил с ноября 2016 года, сообщает Bild.

Источник: РИА "Новости"

Со следующего сезона он будет руководить юношеской командой «Баварии» U-17.

Напомним, что Клозе завершил карьеру в 2016 году будучи игроком «Лацио». За «Баварию» он выступал с 2007 по 2011 год. Вместе с мюнхенцами он дважды выиграл чемпионат и Кубок Германии, становился победителем Суперкубка страны и Кубка лиги.

Клозе является самым результативным игроком в истории сборной Германии с 71 голом. Также он занимает второе место по количеству матчей за национальную команду (137) после Лотара Маттеуса (150).

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