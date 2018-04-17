Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
«Севилья» продлила серию без побед в Примере, сыграв вничью с «Депортиво»
«Депортиво» и «Севилья» не смогли выявить победителя в матче 33-го тура испанской Примеры.
«Депортиво» и «Севилья» не смогли выявить победителя в матче 33-го тура испанской Примеры.
Встреча прошла в
Таким образом, «Севилья» продлила свою серию матчей без побед, увеличив количество таковых до шести.
«Депортиво», набрав 27 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице испанского первенства и находится в зоне вылета из Примеры, «Севилья» (48) поднялась на шестую строчку.
|Кларенс Зеедорф
|Винченцо Монтелла
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|24
|6
|Удары в створ
|7
|7
|Угловые
|9
|8
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Давид Медье Хименес (Испания)