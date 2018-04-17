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00:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» продлила серию без побед в Примере, сыграв вничью с «Депортиво»

«Депортиво» и «Севилья» не смогли выявить победителя в матче 33-го тура испанской Примеры.

Встреча прошла в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Севилья» продлила свою серию матчей без побед, увеличив количество таковых до шести.

«Депортиво», набрав 27 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице испанского первенства и находится в зоне вылета из Примеры, «Севилья» (48) поднялась на шестую строчку.

Депортиво 0:0
Первый тайм: 0:0
Севилья
17.04.2018, 20:30 основной раунд: 33-й тур Riazor
Главные тренеры
Кларенс Зеедорф Винченцо Монтелла
Составы
Рубен Мартинес 13
Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
Рауль Редаль Альбентоса 6
Луиш Карлуш Луизинью 16
Фабиан Шер 24
Сельсо Борхес 22
Перес Мартинес Лукас 7
Лопес Альварес Адриан 15
36′ Микаэль Крун-Дели 14
Эмре Чолак 8
83′ Педро Москера 5
Федерико Вальверде 17
80′ дос Сантос Торрес Гильерме 20
Закария Баккали 18
13 Давид Сория
3 Мигель Лаюн 74′
6 Даниэл Каррису
25 Габриэль Меркадо
10 Эвер Банега 11′
12 Йоханнес Гайс
14 Гвидо Писарро
16 Гонсалес Хесус Навас
11 Карлос Хоакин Корреа 57′
17 Пабло Сарабия
23 Сандро Рамирес 76′
20 Луис Муриэль
30 Карлос Фернандес 68′
24 Нолито
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 24
6 Удары в створ 7
7 Угловые 9
8 Фолы 8
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Давид Медье Хименес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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