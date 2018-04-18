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00:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Буффон, Кабальеро и Ромеро — в шорт-листе «Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» намерен укрепить вратарскую позицию.

Источник: AFP 2018

По данным Olé, 32-кратные чемпионы Аргентины рассматривают кандидатуры Джанлуиджи Буффона («Ювентус»), Вилли Кабальеро («Челси») и Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»). Буффон может стать четвертым итальянцем в истории «Боки». Ранее за клуб выступали Марио Буссо (1918−1927), Хуан Браттина (1948−1949) и Николас Новелло (1966−1974).

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