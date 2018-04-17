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19:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лейрия» подписала 18-летнего белоруса

Белорусский полузащитник Максим Мякиш подписал двухлетний контракт с «Лейрией», сообщает официальный твиттер клуба.

В минувшем сезоне на счету 18-летнего хвабека два матча в чемпионате Белоруссии и девять матчей за молодежные сборные страны разных возрастов.

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