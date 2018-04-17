Агуэро перенес операцию и не сыграет в текущем сезоне за «Сити»

По словам журналиста Хосе Альвареса Хайи, Агуэро пропустит концовку сезона, но будет готов играть на чемпионате мира-2018 без каких-либо ограничений. 29-летний Агуэро в нынешнем сезоне провел за «Сити» 39 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал семь результативных передач.



Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Аргентинцы на групповом этапе сыграют со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).