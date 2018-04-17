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Агуэро перенес операцию и не сыграет в текущем сезоне за «Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в своем Твиттере сообщил, что перенес артроскопию колена.
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в своем Твиттере сообщил, что перенес артроскопию колена.
— Восстанавливаюсь после артроскопии колена, — написал Агуэро. — Полностью мотивирован вернуться на поле как можно скорее.
По словам журналиста Хосе Альвареса Хайи, Агуэро пропустит концовку сезона, но будет готов играть на чемпионате мира-2018 без
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Аргентинцы на групповом этапе сыграют со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).