Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Стерлинг улетел отдыхать на курорт
Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг показал, как проводит свободное время на этой неделе.
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Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг показал, как проводит свободное время на этой неделе.
Игрок сборной Англии со своей девушкой и сыном улетел в тропики на несколько дней.
В это воскресенье «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.