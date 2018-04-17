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18:34 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Стерлинг улетел отдыхать на курорт

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг показал, как проводит свободное время на этой неделе.

Игрок сборной Англии со своей девушкой и сыном улетел в тропики на несколько дней.

Во время загрузки произошла ошибка.

В это воскресенье «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.

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