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18:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На «Золотую бутсу» претендуют Салах и Месси

Подведены очередные промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) «Золотая бутса».

Источник: Reuters

В нем лидирует Мохамед Салах («Ливерпуль»). Он набрал 60 баллов, забивший 30 голов в чемпионате Англии.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в чемпионате, умножаются на коэффициент лиги (он зависит от места страны в рейтинге УЕФА). Второе место занимает Лионель Месси («Барселона», 29 мячей, 58 баллов).

Лучший бомбардир российского чемпионата Квинси Промес («Спартак») не входит в первые семь десятков рейтинга — у него 21 балл (14 голов, умноженных на коэффициент 1,5). (Александр БОБРОВ).

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