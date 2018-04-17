На «Золотую бутсу» претендуют Салах и Месси

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В нем лидирует Мохамед Салах («Ливерпуль»). Он набрал 60 баллов, забивший 30 голов в чемпионате Англии.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в чемпионате, умножаются на коэффициент лиги (он зависит от места страны в рейтинге УЕФА). Второе место занимает Лионель Месси («Барселона», 29 мячей, 58 баллов).