В Боливии игрок толкнул тренера, заменившего его в первом тайме

При счете 0:0 бразильского игрока «Насьональ Потоси» Тиаго дос Сантоса заменили на 32-й минуте первого тайма. Он сразу выразил свое возмущение, толкнув тренера Эдгардо Мальвестити в грудь у бровки поля.

Унимать игрока пришлось полиции. Спустя несколько минут он ушел в раздевалку. Перед этим судья показал ему красную карточку за неспортивное поведение.



«Насьональ Потоси» проиграли в этом матче «Спорт Бойз» — 0:4.