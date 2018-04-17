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15:53 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В Боливии игрок толкнул тренера, заменившего его в первом тайме

В матче чемпионата Боливии случился скандал.

Источник: Reuters

При счете 0:0 бразильского игрока «Насьональ Потоси» Тиаго дос Сантоса заменили на 32-й минуте первого тайма. Он сразу выразил свое возмущение, толкнув тренера Эдгардо Мальвестити в грудь у бровки поля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Унимать игрока пришлось полиции. Спустя несколько минут он ушел в раздевалку. Перед этим судья показал ему красную карточку за неспортивное поведение.

«Насьональ Потоси» проиграли в этом матче «Спорт Бойз» — 0:4.

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