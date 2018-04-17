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«Рома» продлила контракт с 19-летним защитником
«Рома» достигла соглашения о продлении контракта со своим защитником Лукой Пеллегрини.
«Рома» достигла соглашения о продлении контракта со своим защитником Лукой Пеллегрини.
Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.
19-летний левый защитник присоединился к юниорской команде «Ромы» в сезоне-2011/12, а с этого сезона он является частью первой команды. Однако пока что Пеллегрини не дебютировал за основной состав римлян.
«Лука — пример преданности работе и стремлению к прогрессу, что очень ценно в нашем клубе. По этой причине продлением контракта мы вознаградили футболиста, родившегося здесь и начавшего играть в футбол», — сказал спортивный директор «Ромы» Мончи.