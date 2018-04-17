«Рома» продлила контракт с 19-летним защитником

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

19-летний левый защитник присоединился к юниорской команде «Ромы» в сезоне-2011/12, а с этого сезона он является частью первой команды. Однако пока что Пеллегрини не дебютировал за основной состав римлян.