Внесены изменения в календарь чемпионата Казахстана по футболу

Представители Казахстана в европейских клубных турнирах («Астана», «Кайрат», «Ордабасы», «Иртыш) имеют право обратиться в ПФЛК с просьбой о переносе матча чемпионата на специально запланированные в календаре резервные дни.

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В адрес Администрации ПФЛК поступило обращение футбольного клуба «Астана» о переносе матча XIX тура чемпионата Казахстана «Кызыл-Жар СК» — «Астана» с 21 июля на 25 апреля 2018 г. в связи с участием столичного коллектива в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/19.