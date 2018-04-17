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15:30 (мск), источник: Sports.kz

Внесены изменения в календарь чемпионата Казахстана по футболу

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает о переносах сроков проведения матчей в рамках чемпионата Казахстана по футболу среди клубов Премьер-Лиги в соответствии с пунктом 5.19.4 Регламента турнира.

Представители Казахстана в европейских клубных турнирах («Астана», «Кайрат», «Ордабасы», «Иртыш) имеют право обратиться в ПФЛК с просьбой о переносе матча чемпионата на специально запланированные в календаре резервные дни.

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В адрес Администрации ПФЛК поступило обращение футбольного клуба «Астана» о переносе матча XIX тура чемпионата Казахстана «Кызыл-Жар СК» — «Астана» с 21 июля на 25 апреля 2018 г. в связи с участием столичного коллектива в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/19.

Данное обращение согласовано с футбольным клубом «Кызыл-Жар СК». На основании обращения и полученного согласия Администрацией ПФЛК принято решение о переносе матча «Кызыл-Жар СК» — «Астана» на 25 апреля 2018 г. Также сообщаем, что в связи с вышеуказанным переносом изменена дата проведения матчей VII тура Чемпионата Казахстана «Астана» — «Тобол» и «Актобе» — «Кызыл-Жар СК» с 28 апреля на 29 апреля (воскресенье) 2018 г.

Казахстан
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