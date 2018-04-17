«Рома» близка к покупке хавбека загребского «Динамо» Чорича

По информации издания, руководство римлян уже сделало «Динамо» трансферное предложение, сумма которого составляет € 6 млн. Как ожидается, клубы придут к договорённости в ближайшее время. Следующий этап переговоров состоится сегодня, 17 апреля.



В нынешнем сезоне 21-летний хорватский полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Хорватии, в которых отметился 3 забитыми мячами.