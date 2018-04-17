Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие
В России построили тягач «Вощина-1»
Сергей Безруков поддержал идею проекта «Семьей — в театр»
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Валерия снялась топлес для обложки журнала
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Депортиво
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:30
Вильярреал
Леганес
Футбол. Зарубежный
16.04
Вест Хэм Юнайтед1
Стоук Сити1
Все события
Кедми о возможном ударе США по ПВО РФ: "Бог в помощь, не завидую"
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Ак Барс» во 2-м матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом
Павел Дацюк подписал новый контракт с ХК СКА
Собчак и другие звезды на церемонии «Самые стильные в России»
Валерия снялась топлес для обложки журнала
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
14Рекорд «Барселоны», чемпионство «ПСЖ» и другие события выходных
15Венгер вновь не смог победить в Москве
15:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» близка к покупке хавбека загребского «Динамо» Чорича

«Рома» ведёт переговоры с загребским «Динамо» о покупке полузащитника хорватской команды Анте Чорича, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, руководство римлян уже сделало «Динамо» трансферное предложение, сумма которого составляет € 6 млн. Как ожидается, клубы придут к договорённости в ближайшее время. Следующий этап переговоров состоится сегодня, 17 апреля.

В нынешнем сезоне 21-летний хорватский полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Хорватии, в которых отметился 3 забитыми мячами.

Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо З
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
«Ак Барс» во 2-м матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом
Павел Дацюк подписал новый контракт с ХК СКА
Магнитогорский «Металлург» назначил нового главного тренера
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Гвардиолой
РФПЛ и «Краснодар» обратились в РФС по отмене желтой Смолова
Кассы ЧМ-2018 открываются. Билетов еще много
Новости
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе» Актерская чета снимается в многосерийной остросюжетной драме для канала НТВ
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь