Болельщики «Майнца» забросали поле туалетной бумагой (видео)

45-летний Кристоф Кессел объяснил, почему болельщики недовольны играми в понедельник.



«В Германии прекрасная культура боления. У нас есть секторы, где можно смотреть футбол стоя, у нас отлично поют и ездят на выездные матчи. Тем не менее, болельщики, которые ходят на стадион в рассчет не берутся.



Они интересны телекомпаниям, только если поют и устраивают красивые шоу на трибунах. Но тем из нас, кто хочет попасть на каждый матч своей команды, тяжело ехать в другой город в понедельник. Молодежь в школе или в университете, им почти невозможно попасть на игру», — рассказал Кессел.