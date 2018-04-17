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14:51 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Болельщики «Майнца» забросали поле туалетной бумагой (видео)

Немецкие болельщики недовольны расписанием матчей в этом сезоне.

Фаны «Майнца» устроили акцию протеста в понедельник вечером в игре с «Фрайбургом» (2:0). Они дважды забросали поле туалетной бумагой.

Во время загрузки произошла ошибка.

45-летний Кристоф Кессел объяснил, почему болельщики недовольны играми в понедельник.

«В Германии прекрасная культура боления. У нас есть секторы, где можно смотреть футбол стоя, у нас отлично поют и ездят на выездные матчи. Тем не менее, болельщики, которые ходят на стадион в рассчет не берутся.

Они интересны телекомпаниям, только если поют и устраивают красивые шоу на трибунах. Но тем из нас, кто хочет попасть на каждый матч своей команды, тяжело ехать в другой город в понедельник. Молодежь в школе или в университете, им почти невозможно попасть на игру», — рассказал Кессел.

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