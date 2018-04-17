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14:45 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Игрок «Аталанты» пошутил над Спаллетти

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти попался на шутку форварда «Аталанты» Алехандро Гомеса.

Источник: AP 2018

На 76-й минуте защитник «Интера» Миранда получил удар по ноге. Гомес обернулся к нему, а потом показал скамейке «Интера», что нужна замена. Спаллетти поверил ему и сказал готовиться к выходу на поле Андреа Раноккии.

Чуть позже Спаллетти понял, что его разыграли и замена не нужна.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Интер» и «Аталанта» сыграли 0:0.

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