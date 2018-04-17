Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
Игрок «Аталанты» пошутил над Спаллетти
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти попался на шутку форварда «Аталанты» Алехандро Гомеса.
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Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти попался на шутку форварда «Аталанты» Алехандро Гомеса.
На 76-й минуте защитник «Интера» Миранда получил удар по ноге. Гомес обернулся к нему, а потом показал скамейке «Интера», что нужна замена. Спаллетти поверил ему и сказал готовиться к выходу на поле Андреа Раноккии.
Чуть позже Спаллетти понял, что его разыграли и замена не нужна.
«Интер» и «Аталанта» сыграли 0:0.