Игрок «Аталанты» пошутил над Спаллетти

На 76-й минуте защитник «Интера» Миранда получил удар по ноге. Гомес обернулся к нему, а потом показал скамейке «Интера», что нужна замена. Спаллетти поверил ему и сказал готовиться к выходу на поле Андреа Раноккии.



Чуть позже Спаллетти понял, что его разыграли и замена не нужна.