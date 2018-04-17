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14:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Наши» за бугром. Как играют за свои новые клубы Гоу и Кабананга

Жерар Гоу и Жуниор Кабананга были одними из самых заметных футболистов не только своих клубов («Кайрата» и «Астаны»), но и всего чемпионата Казахстана-2017. Причем между ними развернулась нешуточная борьба в споре бомбардиров. В итоге, лучшим снайпером с 24 голами стал Гоу, тогда как Кабананга финишировал на втором месте с 19 мячами.

Нынешней зимой оба форварда сменили клубную прописку, Гоу на правах свободного агента перебрался в китайский клуб первого дивизиона «Бэйцзин Энтерпрайзес», Кабананга почти за два миллиона евро был продан представителю саудовской премьер-лиги «Аль-Насру» из Эр-Рияда. О том, как у них обстоят дела в новых командах, рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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В текущем сезоне в первой лиге Китая проведено шесть туров. Гоу принял участие в пяти матчах и забил три гола. Этим самым он стал одним из лучших бомбардиров «Бэйцзин Энтерпрайзеса». Столько же мячей провел его нигерийский одноклубник Доминик Эберечукву.

Гоу два мяча из трех забил в домашнем матче второго тура с «Хэйлунцзян Лава Спринг» (2:0) — на 80-й и 91-й минутах соответственно. В третий раз также отличился дома, а именно на 43-й минуте игры шестого тура против «Ухань Чжоэр», но за 12 минут до конца основного времени гостям удалось спастись от поражения — 1:1.

После шести туров «Бэйцзин Энтерпрайзес» идет на третьем месте, имея в активе 13 очков (четыре победы, ничья и поражение).

Надо сказать, Гоу сохранил голевое чутье и, наверняка, продолжит забивать за новый клуб, но ему будет непросто включиться в гонку лучших бомбардиров из-за участия в ней серьезных конкурентов. Например, на данный момент ее возглавляет форвард «Ханчжоу Гринтаун» Дино Ндлову, в его активе уже семь мячей. Как бы то ни было, желаем Гоу держать свой уровень.

Что касается Кабананги, то его клуб с 44 очками занял третье место в завершившемся чемпионате Саудовской Аравии-2017/2018 и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов АФК. С момента перехода в «Аль-Наср» в конце января Жуниор провел шесть игр и забил четыре гола. Результативно сыграл в домашних матчах 18-го тура с «Аль-Шабабом» 1:0 (83-я минута) и 23-го тура с «Аль-Раедом» 4:3 (43, 58), а также в гостевой игре 21-го тура с «Аль-Хилялем» 2:2 (8).

Хоть Кабананга и провел «всего ничего», а произвел приятное впечатление на болельщиков и руководство клуба, которые от него ждут такой же хорошей игры в следующем сезоне.

Чемпионское звание в Саудовской Аравии в 15-й раз завоевал «Аль-Хиляль» (56 очков). «Серебро» досталось «Аль-Ахли» (55).

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Напомним, за «Кайрат» Жерар Гоу выступал с июня 2014-го по ноябрь 2017 года. В 102 матчах КПЛ он забил 80 голов, а в 19 играх Лиги Европы отличился 11 раз. Ивуариец по три раза становился лучшим бомбардиром КПЛ, серебряным призером чемпионата и победителем Кубка Казахстана.

Жуниор Кабананга находился в «Астане» с июня 2015-го по январь 2018 года. Провел 95 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал девять результативных передач, в том числе забил шесть мячей и сделал пять передач в еврокубках.

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