Райола предложил ПСЖ купить Доннарумму, цели парижан — Облак и Алисон

По информации издания, известный агент Мино Райола предложил парижанам купить одного из своих клиентов — 19-летнего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, сумма трансфера которого оценивается в € 70 млн. Однако главными целями «ПСЖ» по-прежнему являются другие голкиперы. Два фаворита — Ян Облак из «Атлетико» и Алисон Бекер из «Ромы». Сумма отступных в контракте Облака составляет € 100 млн, однако «ПСЖ» может включить в сделку полузащитника Гонсало Гуэдеша, в нынешнем сезоне выступающего в «Валенсии» на правах аренды. Также парижане продолжают следить за вратарём «Челси» Тибо Куртуа.