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Райола предложил ПСЖ купить Доннарумму, цели парижан — Облак и Алисон
«Пари Сен-Жермен» продолжает поиск усиления вратарской линии команды, сообщает France Football.
«Пари Сен-Жермен» продолжает поиск усиления вратарской линии команды, сообщает France Football.
По информации издания, известный агент Мино Райола предложил парижанам купить одного из своих клиентов — 19-летнего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, сумма трансфера которого оценивается в € 70 млн. Однако главными целями «ПСЖ»