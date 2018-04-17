«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Гвардиолой
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Сити» рассчитывает продлить контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой до 2020 года, сообщает Times.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Сити» рассчитывает продлить контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой до 2020 года, сообщает Times.
Нынешнее трехлетнее соглашение 47-летнего специалиста с «горожанами», по условиям которого он получает 15 миллионов фунтов стерлингов в год, истекает в 2019 году.
Издание отмечает, что руководство «Манчестер Сити» уверено, что Гвардиола подпишет новое соглашение еще на один сезон этим летом.
Испанский специалист в 2016 году перешел в «Манчестер Сити» из мюнхенской «Баварии», которую он тренировал три сезона. До этого Гвардиола четыре года возглавлял «Барселону».
«Манчестер Сити» в воскресенье в пятый раз в истории стал чемпионом Англии. Этот титул стал для «горожан» вторым под руководством Гвардиолы после Кубка английской лиги-2017/18.