«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Гвардиолой

Источник: Reuters

Нынешнее трехлетнее соглашение 47-летнего специалиста с «горожанами», по условиям которого он получает 15 миллионов фунтов стерлингов в год, истекает в 2019 году.

Издание отмечает, что руководство «Манчестер Сити» уверено, что Гвардиола подпишет новое соглашение еще на один сезон этим летом.

Испанский специалист в 2016 году перешел в «Манчестер Сити» из мюнхенской «Баварии», которую он тренировал три сезона. До этого Гвардиола четыре года возглавлял «Барселону».