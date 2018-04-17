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13:11 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Гвардиолой

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Сити» рассчитывает продлить контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой до 2020 года, сообщает Times.

Источник: Reuters

Нынешнее трехлетнее соглашение 47-летнего специалиста с «горожанами», по условиям которого он получает 15 миллионов фунтов стерлингов в год, истекает в 2019 году.

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Издание отмечает, что руководство «Манчестер Сити» уверено, что Гвардиола подпишет новое соглашение еще на один сезон этим летом.

Испанский специалист в 2016 году перешел в «Манчестер Сити» из мюнхенской «Баварии», которую он тренировал три сезона. До этого Гвардиола четыре года возглавлял «Барселону».

«Манчестер Сити» в воскресенье в пятый раз в истории стал чемпионом Англии. Этот титул стал для «горожан» вторым под руководством Гвардиолы после Кубка английской лиги-2017/18.

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