Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин принял экстренные меры в ответ на ракетный удар США - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Одна из перепутанных в роддоме пермячек подала иск на 10 миллионов
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Валерия снялась топлес для обложки журнала
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Депортиво
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:30
Вильярреал
Леганес
Футбол. Зарубежный
16.04
Вест Хэм Юнайтед1
Стоук Сити1
Все события
Асад сделал заявление после удара США
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Ак Барс» во 2-м матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом
Российский хоккеист спровоцировал массовую драку в матче НХЛ
Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию
Собчак и другие звезды на церемонии «Самые стильные в России»
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
8«Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов
13:09 (мск), источник: Прессбол

Алексей Гаврилович: Из меня делают изверга и костолома, тогда как за всю карьеру я не заработал ни одной красной за грубую игру

Защитник брестского «Динамо» Алексей Гаврилович на своей странице в инстаграме высказался относительно эпизода, где он нанес травму Неманье Милуновичу.

На сайте БАТЭ появилась новость о нанесении мной намеренно травмы Неманьи Милуновичу и о том, что я вообще очень грубый игрок. Считаю нужным пояснить, что это произошло не умышленно. Мы вместе боролись за верховой мяч и когда я приземлился на газон, то оказался лицом к своим воротам. Когда я развернулся лицом к полю, начал искать глазами мяч, а никак не ногу Милуновича.

Когда начал выбегать из штрафной, почувствовал, что налетел на кого-то. Через минуту после этого закончился тайм и первым делом в подтрибунке я подошёл к Милуновичу и извинился перед ним за этот эпизод. На мое извинение он отмахнулся и ушёл. А что касается эпизода с солигорским «Шахтером», то там даже не было нарушения правил. Я выбил мяч из-под человека, после чего наша атака продолжилась. В двух метрах от нас находился судья, так что если бы нарушение было, то оно не могло бы остаться незамеченным. Для меня осталось загадкой, почему вообще вспомнили этот момент. Из меня делают какого-то изверга и костолома, в то время, когда за всю мою карьеру у меня не было ни одной красной карточки за грубую игру и я никому не нанёс ни одного повреждения. Все эти обвинения несправедливы по отношению ко мне. Я желаю Неманье Милуновичу здоровья, как и всем футболистам, а также людям, чья жизнь никак не связана с профессиональным спортом.

Во время загрузки произошла ошибка.
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Брс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 "Лукашэнка ўчора даў сваім разгон — я адразу ўспомніў наш добры савецкі час". Заўзятар ЦСКА аб ролі беларусаў у поспехах клуба*
Чем живет Македония. "Может, нам лучше стать 51-м штатом США?"
«Ак Барс» во 2-м матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом
Российский хоккеист спровоцировал массовую драку в матче НХЛ
Магнитогорский «Металлург» назначил нового главного тренера
WADA: работу в расследовании дел россиян следует усилить
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Гвардиолой
Мутко попросит органы побеседовать с Хусаиновым
Юную россиянку отлучили от тенниса за мамины таблетки
Спорт-Экспресс
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе» Актерская чета снимается в многосерийной остросюжетной драме для канала НТВ
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь