Алексей Гаврилович: Из меня делают изверга и костолома, тогда как за всю карьеру я не заработал ни одной красной за грубую игру

На сайте БАТЭ появилась новость о нанесении мной намеренно травмы Неманьи Милуновичу и о том, что я вообще очень грубый игрок. Считаю нужным пояснить, что это произошло не умышленно. Мы вместе боролись за верховой мяч и когда я приземлился на газон, то оказался лицом к своим воротам. Когда я развернулся лицом к полю, начал искать глазами мяч, а никак не ногу Милуновича.

Когда начал выбегать из штрафной, почувствовал, что налетел на кого-то. Через минуту после этого закончился тайм и первым делом в подтрибунке я подошёл к Милуновичу и извинился перед ним за этот эпизод. На мое извинение он отмахнулся и ушёл. А что касается эпизода с солигорским «Шахтером», то там даже не было нарушения правил. Я выбил мяч из-под человека, после чего наша атака продолжилась. В двух метрах от нас находился судья, так что если бы нарушение было, то оно не могло бы остаться незамеченным. Для меня осталось загадкой, почему вообще вспомнили этот момент. Из меня делают какого-то изверга и костолома, в то время, когда за всю мою карьеру у меня не было ни одной красной карточки за грубую игру и я никому не нанёс ни одного повреждения. Все эти обвинения несправедливы по отношению ко мне. Я желаю Неманье Милуновичу здоровья, как и всем футболистам, а также людям, чья жизнь никак не связана с профессиональным спортом.