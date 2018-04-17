«Манчестер Сити» может лишиться права покупать игроков

«Манчестер Сити» купил 16-летнего аргентинца Бенджамена Гарре у «Велес Сарсфилд». ФИФА же запрещает заключать контракты с футболистами из стран, не входящих в ЕС, до достижения игроками 18 лет. «Горожане» утверждают, что у Гарре есть итальянский паспорт и правила нарушены не были. ФИФА рассмотрит это дело в течении ближайшей недели. Если у Гарре не обнаружится нужно документа, то «Манчестер Сити» не сможет покупать футболистов раньше лета 2019 года.