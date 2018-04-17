Ковач хочет видеть в «Баварии» Эмре Джана

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, главным претендентом на Джана долгое время был «Ювентус», который даже согласовал с футболистом условия контракта, рассчитанного на пять лет с зарплатой в € 5 млн за сезон. Однако в последние несколько дней ситуация изменилась. «Бавария» объявила о подписании контракта с главным тренером «Айнтрахта» Нико Ковачем, который летом сменит на посту наставника мюнхенцев Юппа Хайнкеса. Хорватский специалист является поклонником таланта Джана и выразил личную заинтересованность в его возвращении в «Баварию».