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12:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковач хочет видеть в «Баварии» Эмре Джана

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан по-прежнему не может договориться с клубом о продлении действующего контракта и, как ожидается, покинет команду в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, главным претендентом на Джана долгое время был «Ювентус», который даже согласовал с футболистом условия контракта, рассчитанного на пять лет с зарплатой в € 5 млн за сезон. Однако в последние несколько дней ситуация изменилась. «Бавария» объявила о подписании контракта с главным тренером «Айнтрахта» Нико Ковачем, который летом сменит на посту наставника мюнхенцев Юппа Хайнкеса. Хорватский специалист является поклонником таланта Джана и выразил личную заинтересованность в его возвращении в «Баварию».

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