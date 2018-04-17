Лучший казахстанский вратарь ХХ века назвал своего приемника
Легендарный голкипер алматинского «Кайрата» советских времен рассказал SportX.kz, кого видит главным стражем ворот сборной Казахстана по футболу.
Легендарный голкипер алматинского «Кайрата» советских времен рассказал SportX.kz, кого видит главным стражем ворот сборной Казахстана по футболу.
— Если говорить о лучших вратарях советского времени, то, помимо Льва Яшина, я могу выделить стража ворот «Спартака» Рината Дасаева, а также Владимира Пильгуя, — подчеркнул Куралбек Досжанович. — Они являются примером вратарского искусства для многих последующих поколений. Думаю, со мной согласятся многие любители футбола, наблюдавшие за ними во времена их выступлений. Что касается современных казахстанских вратарей, то я бы выделил голкиперов «Астаны» Ненада Эрича и «Кайрата» Станислава Покатилова.
Последний, по моему мнению, должен стать основным вратарем сборной Казахстана на ближайшие годы. От Стаса я жду очень многого не только как болельщик «Кайрата», но и сборной Казахстана. Помочь в этом ему должны самообразование и ежедневный труд. Он обязан смотреть на лучшие образцы мирового футбола, и развивать в себя качества, присущие первым номерам мировых суперклубов: прыгучесть, правильный выбор позиции, взаимопонимание с игроками обороны.
Скажу больше, с приходом Станимира Стоилова у нас появилась надежда на более успешное выступление сборной в предстоящих турнирах, где многое зависит и от полевых игроков, а не только от вратаря. Некоторая уверенность в этом появилась после товарищеских матчей против команд Венгрии и Болгарии. До осени, когда начнутся официальные матчи отбора на Чемпионат Европы — 2020 есть возможность улучшить игровые кондиции, и Стоилов, тот специалист, благодаря которому сборная может улучшить свои показатели.
Здесь многое зависит и от руководства КФФ. Адильбек Джаксыбеков за то время, что отошел от футбола, наверное, сделал