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12:07 (мск), источник: Sports.kz

Лучший казахстанский вратарь ХХ века назвал своего приемника

Легендарный голкипер алматинского «Кайрата» советских времен рассказал SportX.kz, кого видит главным стражем ворот сборной Казахстана по футболу.

— Если говорить о лучших вратарях советского времени, то, помимо Льва Яшина, я могу выделить стража ворот «Спартака» Рината Дасаева, а также Владимира Пильгуя, — подчеркнул Куралбек Досжанович. — Они являются примером вратарского искусства для многих последующих поколений. Думаю, со мной согласятся многие любители футбола, наблюдавшие за ними во времена их выступлений. Что касается современных казахстанских вратарей, то я бы выделил голкиперов «Астаны» Ненада Эрича и «Кайрата» Станислава Покатилова.

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Последний, по моему мнению, должен стать основным вратарем сборной Казахстана на ближайшие годы. От Стаса я жду очень многого не только как болельщик «Кайрата», но и сборной Казахстана. Помочь в этом ему должны самообразование и ежедневный труд. Он обязан смотреть на лучшие образцы мирового футбола, и развивать в себя качества, присущие первым номерам мировых суперклубов: прыгучесть, правильный выбор позиции, взаимопонимание с игроками обороны.

Скажу больше, с приходом Станимира Стоилова у нас появилась надежда на более успешное выступление сборной в предстоящих турнирах, где многое зависит и от полевых игроков, а не только от вратаря. Некоторая уверенность в этом появилась после товарищеских матчей против команд Венгрии и Болгарии. До осени, когда начнутся официальные матчи отбора на Чемпионат Европы — 2020 есть возможность улучшить игровые кондиции, и Стоилов, тот специалист, благодаря которому сборная может улучшить свои показатели.

Здесь многое зависит и от руководства КФФ. Адильбек Джаксыбеков за то время, что отошел от футбола, наверное, сделал какие-то выводы о дальнейшей работе и пришел в руководство с новыми мыслями о том, как изменить наш футбол к лучшему. Стимулировать игроков, повысить требовательность к результатам, окружить комфортом футболистов, чтобы они думали только о футболе.

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