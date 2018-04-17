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11:18 (мск), источник: Р-Спорт

«Ювентус» поборется с «Баварией» за Марсьяля

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Туринский «Ювентус» будет бороться с мюнхенской «Баварией» за переход футболиста английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Источник: Reuters

По информации источника, «Ювентус» видит в Марсьяле замену нападающему Марио Манджукичу, который может покинуть клуб в конце нынешнего сезона.

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Контракт 22-летнего француза с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце следующего сезона, но в нем есть опция о продлении клубом еще на год. Ранее СМИ сообщали, что Марсьяль не хочет продлевать контракт с манкунианцами и намерен сменить команду.

Отмечается, что трансферная стоимость Марсьяля может составить не менее 50 миллионов евро. Зарплата форварда в «Манчестер Юнайтед» составляет около пяти миллионов евро за сезон, и оба претендента готовы предложить ему аналогичную сумму. При этом «Бавария» находится ближе к подписанию контракта с французом, чем «Ювентус».

Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году из «Монако». В составе манкунианцев форвард провел в общей сложности 132 матча и забил 36 мячей, включая 41 игру и 11 голов в нынешнем сезоне.

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