«Ювентус» поборется с «Баварией» за Марсьяля

Источник: Reuters

По информации источника, «Ювентус» видит в Марсьяле замену нападающему Марио Манджукичу, который может покинуть клуб в конце нынешнего сезона.

Контракт 22-летнего француза с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце следующего сезона, но в нем есть опция о продлении клубом еще на год. Ранее СМИ сообщали, что Марсьяль не хочет продлевать контракт с манкунианцами и намерен сменить команду.

Отмечается, что трансферная стоимость Марсьяля может составить не менее 50 миллионов евро. Зарплата форварда в «Манчестер Юнайтед» составляет около пяти миллионов евро за сезон, и оба претендента готовы предложить ему аналогичную сумму. При этом «Бавария» находится ближе к подписанию контракта с французом, чем «Ювентус».