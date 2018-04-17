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11:04 (мск), источник: ТАСС

Директор «Фрайбурга»: Мы ушли в раздевалку на перерыв, думая, что пенальти не назначат

ТАСС, 17 апреля. /ТАСС/. Спортивный директор немецкого футбольного клуба «Фрайбург» Йохен Зайер полагал, что после свистка на перерыв в гостевом матче с «Майнцем» судья уже не назначит пенальти в ворота его команды. Слова Зайера приводит издание Kicker.

В понедельник в перерыве матча 30-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Фрайбургом» арбитр встречи Гвидо Винкман посмотрел видеоповтор и увидел на нем нарушение правил в штрафной гостей. После этого он вернул на поле успевшие уйти в подтрибунное помещение команды и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Пабло де Бласис, встреча завершилась победой «Майнца» со счетом 2:0, еще один гол во втором тайме также забил де Бласис (79-я минута).

«Сначала казалось, что пенальти не назначат, потому что мы с командой уже ушли в раздевалку. — отметил Зайер. — В этот момент арбитр воспользовался видеоповтором, хотя был дан свисток на перерыв. Полагаю, все было сделано по правилам, все-таки это был не свисток об окончании матча. Получилась курьезная ситуация».

Тренер «Майнца» Сандро Шварц считает решение арбитра верным. «Я полагаю, что решение было правильным, время было неудачным, но пенальти нужно было назначать», — сказал Шварц.

Винкман отметил, что решение проверить эпизод принимал не самостоятельно. «Во время матча мне не показалось, что там была игра рукой, — сказал судья. — Из Кёльна [от сотрудников видеослужбы] пришло указание, что я должен проверить эпизод сам, потому что там налицо была игра рукой. Я посмотрел и увидел нарушение правил, которое должно было быть зафиксировано».

«Пенальти в перерыве был назначен впервые, если бы это произошло после финального свистка, мы бы уже не смогли вмешаться, — добавил Винкман. — Пришлось возвращать команды, потому что во время исполнения пенальти все игроки должны находиться на поле». По правилам чемпионата Германии не важно, находятся ли игроки на арене в момент назначения пенальти, но судья не должен покидать поля. Винкман ушел в подтрибунное помещение, чтобы вернуть команды, и это оставляет возможность для обжалования его решения.

Использование VAR

Согласно правилам VAR IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций), видеопомощник может указать на произошедшее в матче нарушение и после свистка на перерыв, и после финального свистка. Но согласно действующим инструкциям для рефери в чемпионате Германии, назначение пенальти после финального свистка невозможно.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила использование VAR на чемпионате мира 2018 года в России. Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России. В чемпионате Германии система работает с нынешнего сезона.

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