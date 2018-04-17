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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

В КФФ объяснили санкции к «Иртышу» со стороны УЕФА

Директор Департамента лицензирования (сертификации) и аттестации Казахстанской федерации футбола Ержан Мусабеков прокомментировал решение УЕФА применительно к футбольному клубу «Иртыш».

«30 июня 2017 года в рамках процесса финансового мониторинга ФК «Иртыш» представил Администрации УЕФА финансовую информацию о наличии кредиторской задолженности по состоянию на 31 марта 2017 года.

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На 31 марта 2017 года ФК «Иртыш» имел задолженности перед социальными и налоговыми органами (Статья 50-bis Правил УЕФА, кредиторская задолженность в отношении социальных/ налоговых органов на 31 марта предшествовавшего сертифицируемого сезона). Данная кредиторская задолженность была полностью погашена после контрольной даты, т.е. после 31 марта 2017 года, что является ключевым фактором не соблюдения сроков выполнения обязательств по финансовым критериям, согласно требованиям УЕФА.

Не выполнение требовании Правил по лицензированию повлекло за собой санкции со стороны УЕФА в виде: удержании солидарных выплат УЕФА, которые ФК «Иртыш» должен был получить за участие в Лиге Европы УЕФА 2017/2018 гг., также ФК «Иртыш» в течение трех лет будет находиться под наблюдением Комитета по финансовому контролю УЕФА. Испытательный срок допускает участие ФК «Иртыш» в турнирах, проводимыми УЕФА, но в случае повторного нарушения финансовых критерий, санкция вступит в силу.

Со своей стороны, КФФ принимала все меры для смягчения дисциплинарных санкции, принятых УЕФА в отношении ФК «Иртыш».

На сегодняшний день Департамент лицензирования (сертификации) и аттестации КФФ держит под контролем выполнение и соблюдения сроков обязательств по финансовым критериям клубов, которые являются Соискателями сертификата на участие в соревнованиях УЕФА сезона 2018/2019 гг. В случае несоответствия требованиям Правил по лицензированию, клуб Соискатель сертификата не будет допущен к соревнованиям УЕФА в текущем сезоне, — говорится в сообщении на официальном сайте КФФ.

Напомним, сегодня, 17 апреля, стало известно, что Арбитражная палата комитета УЕФА по финансовому контролю оштрафовала павлодарский «Иртыш» за нарушение правил лицензирования, а также условно исключила клуб на один сезон от участия в еврокубках.

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