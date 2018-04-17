«Астана» на кубковый матч с «Махтааралом» выставит резервистов

Решением тренерского штаба на матч 1/8 финала Кубка РК с ФК «Махтаарал», который пройдет 18 апреля, будут выставлены резервисты и игроки дублирующего состава «Астаны».

«Данное решение продиктовано сразу несколькими факторами. Во-первых, из-за травм у нас отсутствует целая группа футболистов основного состава — Логвиненко, Мужиков, Шитов, что ложится дополнительной нагрузкой на имеющихся в распоряжении игроков.

Во-вторых, волею календаря, у нас подряд идут матчи с лучшими клубами страны — командами, занявшими в прошлом сезоне места со 2 по 5. Так, 7 апреля мы уже сыграли с «Иртышом», а в минувшую субботу, 14 апреля — с «Кайратом». 22 апреля нас ждет матч в Шымкенте с «Ордабасы», а 29 апреля — игра с «Тоболом». Эти встречи требуют тщательной подготовки.

В-третьих, существует логистическая данность, касаемая транспортного сообщения и эту данность мы изменить не можем. Ну и в-четвертых, матч с «Махтааралом» — прекрасная возможность испытать в реальном матче наших молодых футболистов, которым осенью предстоит принять старт в розыгрыше Юношеской Лиге чемпионов УЕФА.