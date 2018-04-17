«Астана» на кубковый матч с «Махтааралом» выставит резервистов
«Астана» на кубковый матч с «Махтааралом» выставит резервистов, сообщается на официальном сайте столичной команды.
«Астана» на кубковый матч с «Махтааралом» выставит резервистов, сообщается на официальном сайте столичной команды.
Решением тренерского штаба на матч 1/8 финала Кубка РК с ФК «Махтаарал», который пройдет 18 апреля, будут выставлены резервисты и игроки дублирующего состава «Астаны».
«Данное решение продиктовано сразу несколькими факторами.
Тем более, наши резервисты прекрасно стартовали в нынешнем сезоне, дважды крупно обыграв своих оппонентов, и мы рассчитываем на них в матче с «Махтааралом», — прокомментировал главный тренер ФК «Астана» Григорий Бабаян.