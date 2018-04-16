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«Рома» пошутила над Харри Кейном (видео)
Итальянский клуб потроллил форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна за его желание приписывать себе спорные голы.
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Итальянский клуб потроллил форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна за его желание приписывать себе спорные голы.
«Тоттенхэм» обыграл «Сток Сити» в прошлом туре АПЛ, и Кейн тогда сообщил, что второй гол должен быть записан на него, потому что он слегка задел мяч плечом после штрафного в исполнении Кристиана Эриксена.
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После этого Мохаммед Салах из «Ливерпуля», который спорит с Кейном за титул лучшего бомбардира, твитнул: «Вау, да неужели?».
«Рома» обыграла эти моменты в своем шуточном видео и вдобавок еще наложила лицо Кейна на фигуру Франческо Тотти, вспомнив его знаменитое селфи во время празднования гола.