«Рома» пошутила над Харри Кейном (видео)

«Тоттенхэм» обыграл «Сток Сити» в прошлом туре АПЛ, и Кейн тогда сообщил, что второй гол должен быть записан на него, потому что он слегка задел мяч плечом после штрафного в исполнении Кристиана Эриксена.



«Шпоры» сделали официальный запрос в премьер-лигу, а мяч был переписан на Кейна.



После этого Мохаммед Салах из «Ливерпуля», который спорит с Кейном за титул лучшего бомбардира, твитнул: «Вау, да неужели?».



«Рома» обыграла эти моменты в своем шуточном видео и вдобавок еще наложила лицо Кейна на фигуру Франческо Тотти, вспомнив его знаменитое селфи во время празднования гола.