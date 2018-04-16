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18:51 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Рома» пошутила над Харри Кейном (видео)

Итальянский клуб потроллил форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна за его желание приписывать себе спорные голы.

Источник: AP 2018

«Тоттенхэм» обыграл «Сток Сити» в прошлом туре АПЛ, и Кейн тогда сообщил, что второй гол должен быть записан на него, потому что он слегка задел мяч плечом после штрафного в исполнении Кристиана Эриксена.

«Шпоры» сделали официальный запрос в премьер-лигу, а мяч был переписан на Кейна.

После этого Мохаммед Салах из «Ливерпуля», который спорит с Кейном за титул лучшего бомбардира, твитнул: «Вау, да неужели?».

«Рома» обыграла эти моменты в своем шуточном видео и вдобавок еще наложила лицо Кейна на фигуру Франческо Тотти, вспомнив его знаменитое селфи во время празднования гола.

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