Фанаты «Аякса» остановили автобус команды после разгрома от ПСВ

Фанаты «Аякса», разозленные поражением от ПСВ (0:3), дождались автобус с игроками около домашнего стадиона в Амстердаме. Их команда возвращалась из Эйндховена, после этой игры ПСВ в 24-й раз стал чемпионом Голландии.



Около 150 фанов «Аякса» остановили автобус и стучали по нему, пока к ним не вышли игроки, тренер Эрик тен Хаг и директор Эдвин ван дер Сар.



Фанаты потребовали от ван дер Сара уйти в отставку. Клуб остался без трофеев 4-й год подряд. По ходу сезона ван дер Сар и Марк Овермарс уволили главного тренера Марселя Кайзера, но приход тен Хага несильно улучшил результаты команды. Сейчас «Аякс» занимает второе место в чемпионате Голландии.



Разговор ван дер Сара с фанатами «Аякса» длился больше полутора часов. Затем автобус пропустили на клубную парковку, чтобы игроки могли разъехаться по домам.