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17:36 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Фанаты «Аякса» остановили автобус команды после разгрома от ПСВ

У директора «Аякса» Эдвина ван дер Сара неприятности.

Источник: Reuters

Фанаты «Аякса», разозленные поражением от ПСВ (0:3), дождались автобус с игроками около домашнего стадиона в Амстердаме. Их команда возвращалась из Эйндховена, после этой игры ПСВ в 24-й раз стал чемпионом Голландии.

Около 150 фанов «Аякса» остановили автобус и стучали по нему, пока к ним не вышли игроки, тренер Эрик тен Хаг и директор Эдвин ван дер Сар.

Фанаты потребовали от ван дер Сара уйти в отставку. Клуб остался без трофеев 4-й год подряд. По ходу сезона ван дер Сар и Марк Овермарс уволили главного тренера Марселя Кайзера, но приход тен Хага несильно улучшил результаты команды. Сейчас «Аякс» занимает второе место в чемпионате Голландии.

Разговор ван дер Сара с фанатами «Аякса» длился больше полутора часов. Затем автобус пропустили на клубную парковку, чтобы игроки могли разъехаться по домам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Аякс
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