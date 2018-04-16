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16:51 (мск), источник: Lenta.Ru

«Челси» захотел купить полузащитника ЦСКА и отдать его Слуцкому

Клуб Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) «Челси» проявляет предметный интерес к 21-летнему полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину и рассматривает вариант покупки и дальнейшей аренды игрока в другой клуб. Об этом со ссылкой на собственный источник в клубе сообщает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, клуб АПЛ планирует приобрести полузащитника уже летом 2018 года, после чего игрока отдадут в аренду в «Витесс». С сезона 2018/2019 работу в голландском клубе начнет Леонид Слуцкий, ранее тренировавший Головина в ЦСКА.

14 марта российский специалист высказался относительно появления в составе его нового клуба игроков из российского чемпионата. По словам Слуцкого, основным препятствием в таком случае является тот факт, что в России футболисты зарабатывают больше, чем в Нидерландах.

В декабре 2017-го уже сообщалось об интересе к футболисту со стороны лондонцев. Однако в зимнее трансферное окно Головин остался в ЦСКА.

С 2015 Головин выступает в составе первой команды ЦСКА. В нынешнем сезоне Головин провел 39 матчей и забил шесть голов во всех турнирах. Хавбек также выступает за сборную России.

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