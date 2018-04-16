«Челси» захотел купить полузащитника ЦСКА и отдать его Слуцкому

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, клуб АПЛ планирует приобрести полузащитника уже летом 2018 года, после чего игрока отдадут в аренду в «Витесс». С сезона 2018/2019 работу в голландском клубе начнет Леонид Слуцкий, ранее тренировавший Головина в ЦСКА.

14 марта российский специалист высказался относительно появления в составе его нового клуба игроков из российского чемпионата. По словам Слуцкого, основным препятствием в таком случае является тот факт, что в России футболисты зарабатывают больше, чем в Нидерландах.

В декабре 2017-го уже сообщалось об интересе к футболисту со стороны лондонцев. Однако в зимнее трансферное окно Головин остался в ЦСКА.