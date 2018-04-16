Иньеста может продолжить карьеру в Китае, чтобы помочь своему винному бизнесу

По информации Marca, футболист сборной Испании переедет в Китай, где будет продвигать бренд Bodega Iniesta — своей компании, которая продает вино.



В следующем сезоне эта фирма планирует продать около двух миллионов бутылок вина в Китае.



Иньеста в октябре 2017-го подписал пожизненный контракт с «Барселоной», но этим летом, скорее всего, покинет ее.



Андрес провел в «Барсе» 16 сезонов, в этом году он может выиграть в 9-й раз чемпионат Испании и в 6-й раз Кубок Короля.