Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Финляндия прокомментировала реакцию РФ на ракетный удар в Сирии
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Ведущая «Первого канала» Ольга Ушакова стала мамой в третий раз
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
15.04
Лацио0
Рома0
Футбол. Зарубежный
15.04
Малага1
Реал2
Футбол. Зарубежный
15.04
ПСЖ7
Монако1
Все события
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
Дочь Ивана Урганта показала своего бойфренда
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
15Венгер вновь не смог победить в Москве
15:22 (мск), источник: Прессбол

На «Динамо» установили флагштоки за 490 000 долларов

На реконструируемом минском стадионе «Динамо» установили флагштоки за 490 000 долларов.

Закупка 20 флагштоков для минского стадиона «Динамо» будет произведена у ОАО «Монтажлегмаш» за 490 тысяч долларов.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Чем живет Македония. "Может, нам лучше стать 51-м штатом США?"
Реванш Борисова, крах Солигорска, 9 голов в 8 матчах. Главное о 3-м туре высшей лиги
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде
Представлен рабочий вариант нового логотипа РФПЛ (фото)
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
Источник: Ковальчук интересен «Рейнджерс» и еще трем клубам НХЛ
«Полный бред». Демченко ответил на обвинения во вредительстве
Тренер «Трактора» и сборной России войдет в штаб СКА
Новости
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии Первую церемонию вручения премии «Золотая арка» посетили звезды российского кинематографа
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь