Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
На «Динамо» установили флагштоки за 490 000 долларов
На реконструируемом минском стадионе «Динамо» установили флагштоки за 490 000 долларов.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
На реконструируемом минском стадионе «Динамо» установили флагштоки за 490 000 долларов.
Закупка 20 флагштоков для минского стадиона «Динамо» будет произведена у ОАО «Монтажлегмаш» за 490 тысяч долларов.