Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Организаторы «химатаки» в Думе арестованы - постпред Сирии в ООН
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
8-летняя дочка Татьяны Арнтгольц прыгнула с высоты 170 метров
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
Николь Кидман блистала на музыкальной премии в Лас-Вегасе
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
15.04
Лацио0
Рома0
Футбол. Зарубежный
15.04
Малага1
Реал2
Футбол. Зарубежный
15.04
ПСЖ7
Монако1
Все события
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
Губин, Хлебникова, Азиза - чем сейчас живут забытые звезды 90-х
Николь Кидман блистала на музыкальной премии в Лас-Вегасе
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
15Венгер вновь не смог победить в Москве
13:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Футбольный клуб вернет деньги свидетелям его разгрома

Футбольный клуб «Монако», проигравший в гостях «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:7 в 33-м туре чемпионата Франции, объявил о том, что вернет деньги за билеты своим болельщикам.

Источник: AFP 2018

После разгромного поражения от столичного ПСЖ руководство «Монако» приняло решение возместить своим болельщикам траты на билеты. Каким образом будут возвращаться денежные средства, пока не объявлено. Клуб заявил, что скоро сообщит детали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первые четыре мяча влетели в ворота гостей уже к 27-й минуте первого тайма. Еще три гола были забиты после перерыва. Один из пропущенных мячей был отправлен футболистами «Монако» в собственные ворота.

Победа на «Парк де Пренс» позволила ПСЖ стать чемпионами Франции за пять туров до конца турнира. Титул стал седьмым в истории парижского клуба.

ПСЖ 7:1
Первый тайм: 4:1
Монако
15.04.2018, 22:00 основной раунд: 33-й тур Parc des Princes
Главные тренеры
Эмери Унаи Леонарду Жардим
Голы
14′ Джовани Ло Сельсо 18
17′ Эдинсон Кавани 9
20′ Анхель Ди Мария 11
27′ Джовани Ло Сельсо 18
58′ Анхель Ди Мария 11
76′ Радамель Фалькао 9
86′ Юлиан Дракслер 23
20 Маркуш Лопеш 38′
Составы
Альфонс Ареола 16
Дани Алвес 32
Юри Берчиче 17
Тиагу Силва 2
Маркиньюс 5
Юлиан Дракслер 23
40′ Хавьер Пасторе 27
Эдинсон Кавани 9
75′ Анхель Ди Мария 11
Тома Менье 12
65′ Адриен Рабьо 25
Лассана Диарра 19
80′ Джовани Ло Сельсо 18
Кристофер Нкунку 24
1 Даниэль Субашич
38 Альмами Туре
6 Марко ди Оливейра Жорже
5 Жемерсон
24 Андреа Раджи 61′
27 Тома Лемар
2 Фабинью 61′
8 Жоау Моутинью 78′
20 Маркуш Лопеш 75′
15 Адама Диакаби
19 Джибриль Сидибе 34′
7 Рашид Геззаль
9 Радамель Фалькао 82′
17 Юри Тилеманс
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 2
4 Угловые 2
8 Фолы 8
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 15-летняя Загитова рассказала о личной жизни
Капитан «Спартака» ответил на «проститутку»
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде
Представлен рабочий вариант нового логотипа РФПЛ (фото)
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
«Вегас» находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли
«Полный бред». Демченко ответил на обвинения во вредительстве
Тренер «Трактора» и сборной России войдет в штаб СКА
Новости
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии Первую церемонию вручения премии «Золотая арка» посетили звезды российского кинематографа
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь