«Манчестер Сити» отпраздновал победу в АПЛ в пабе (видео)

«Манчестер Сити» официально стал чемпионом АПЛ после неожиданного поражения «Манчестер Юнайтед» от «Вест Бромвича» (0:1).



В воскресенье вечером игроки «Ман Сити собрались в баре и отметили победу в чемпионате. Они угостили все присутствующих напитками, спели песни, а Компани произнес речь.