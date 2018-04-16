Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
«Манчестер Сити» отпраздновал победу в АПЛ в пабе (видео)
Игроки «Манчестер Сити» отметили чемпионский титул в английской
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Игроки «Манчестер Сити» отметили чемпионский титул в английской
«Манчестер Сити» официально стал чемпионом АПЛ после неожиданного поражения «Манчестер Юнайтед» от «Вест Бромвича» (0:1).
В воскресенье вечером игроки «Ман Сити собрались в баре и отметили победу в чемпионате. Они угостили все присутствующих напитками, спели песни, а Компани произнес речь.