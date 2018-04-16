Легионеры подпирают Зайнутдинова, или что нужно знать о пятом туре КПЛ

— Всего девять мячей было забито, тогда как в четвертом туре — 23, в третьем — 11, во втором — 13, в первом — 14. Причем пять мячей из девяти пришлись на матч «Акжайык» — «Ордабасы».

— После пяти туров лидерство в списке бомбардиров сохранил полузащитник «Астаны» Бахтиер Зайнутдинов. На его счету четыре гола. Однако его подпирают Антон Шиндер из «Тобола» и Братислав Пуношевац из «Кызыл-Жара СК», у обоих по три гола.

— «Астана» и «Ордабасы» допустили первые осечки в сезоне. Если астанчане сыграли вничью с «Кайратом» (1:1), то южане крупно уступили «Акжайыку» (1:4).

— При этом «Астана» осталась самым результативным участником чемпионата, в ее активе 14 голов. Также ее оборона считается самой надежной в премьер-лиге — всего два пропущенных мяча.

— Самая беззубая атака у «Кайсара», один гол в пяти играх.

— Кроме того, кызылординцы, как и футболисты «Атырау», еще не одерживали победы в этом сезоне.

— В то же время «Астана» и «Кайрат» остаются единственными клубами с беспроигрышными сериями.

— Больше всего поражений потерпели «Атырау» и «Кызыл-Жар СК», по четыре раза.

— Матч «Астана» — «Кайрат» стал посещаемым в туре, 12 тысяч зрителей. Худшая посещаемость была зафиксирована во встрече «Актобе» — «Тобол» — 900 человек.

— Матчи «Астана» — «Кайрат» и «Акжайык» — «Ордабасы» стали самыми грубыми в туре. В столице Казахстана футболистам было предъявлено девять предупреждений, четыре из них после финального свистка в результате потасовки команд. Во второй игре главный арбитр четыре раза наказывал игроков «горчичниками», а в одном случае ему пришлось показать прямую красную карточку (Хрвое Спахия).