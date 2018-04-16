«Оступились в пользу бедных». Обзор пятого тура КПЛ

Центральный же матч в туре состоялся в столице Казахстана, где сошлись действующий чемпион «Астана» и не первый год мечтающий о завоевании золотых медалей «Кайрат». Могли выиграть как столичные футболисты, так и южане. Но в этот день командам не довелось выявить сильнейшего. На гол Бахтиера Зайнутдинова на 52-й минуте гости ответили точным ударом вышедшего на замену Андрея Аршавина на 71-й минуте. Исход встречи вряд ли устроил одну из сторон. Например, астанчане не смогли оторваться в таблице от принципиального соперника и при этом подпустили к себе других конкурентов, тогда как алматинцы по итогам тура опустились с третьей строчки на четвертую. Кроме того, игра в исполнении «Астаны» и «Кайрата» вышла не самой выдающейся, откровенно говоря, предыдущие их очные встречи получались более захватывающими.

Как бы то ни было, чемпион впервые оступился с начала сезона, чем воспользовался только «Тобол». Костанайцам усилиями Антона Шиндера посчастливилось забить быстрый гол на шестой минуте и удержать минимальное преимущество до конца матча с «Актобе». Как итог, победа позволила им набрать 12 очков и подняться на второе место. Актюбинцы же потерпели третью неудачу и расположились на восьмой позиции. Возможно, правы те болельщики, которые считают, что молодежным составом «Актобе» играл лучше, чем с подписанными в период межсезонья новичками. Правда, ситуация может измениться к лучшему с переездом команды на домашнюю арену, где поддержка фанатов будет более весомой. Посмотрим.

«Ордабасы» не воспользовался своим шансом возглавить таблицу после пяти туров. Шымкентцы к неожиданности для многих были биты «Акжайыком». Можно, конечно, сетовать на численное меньшинство из-за раннего удаления Хрвое Спахия, но к тому моменту команда Георги Дерменджиева «горела» в два мяча. Поэтому ей было непросто впоследствии переломить ход игры. Таким образом, потерпела первое поражение в сезоне и со второго места опустилась на третье. «Акжайык» поднялся на шестую ступеньку. Что тут скажешь, веселая команда у Владимира Мазяра, при должном настрое способна и не на такие сюрпризы. Во всяком случае дома не проигрывает: две игры — две победы.

Вот и прорвало «Кызыл-Жар СК». Рано или поздно это должно было случиться. Тем более петропавловцы и прежде играли самоотверженно, и даже были близки к победе, разве что фарта не хватало. В этот раз все для них сложилось благополучно. Гол Братислава Пуношеваца на 26-й минуте стал единственным в домашнем поединке с «Жетысу». К тому же сербский форвард провел третий мяч в сезоне и стал одним из лучших бомбардиров чемпионата. Между тем «Кызыл-Жар СК» поднялся на десятое место и до одного очка сократил отставание от идущего девятым «Жетысу».

«Кайсар» и «Атырау» в родных стенах не сумели прервать безвыигрышную серию. Кызылординцы сыграли вничью с «Иртышом» (0:0), аналогичный счет был зафиксирован во встрече «нефтяников» с «Шахтером». Причем атыраусцы заработали свой первый балл в премьер-лиге, что, в общем-то, им не помогло покинуть подвал таблицы. Главное, их новый тренер Адриан Сосновский не с поражения дебютировал. В следующем туре его на своем поле проэкзаменует неуступчивый «Кызыл-Жар СК».