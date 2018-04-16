Шесть полицейских получили ранения в результате беспорядков после игры «Бенфика» — «Порту»

Встреча между командами прошла вечером 15 апреля на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Футболисты «Порту» вырвали победу на 90-й минуте и обошли главного конкурента в борьбе за чемпионство.

После матча фанаты хозяев поля устроили беспорядки. Болельщики «Бенфики» бросали бутылки, камни и петарды. В результате хулиганских действий ранения получили шесть полицейских. Сотрудники правоохранительных органов задержали в итоге семь человек.

Болельщики «Порту» во время беспорядков находились на трибунах стадиона, стражи порядка вывели их только после того, как взяли под контроль ситуацию вокруг арены «Бенфики».