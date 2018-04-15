Инаугурация «ПСЖ» на «Парк де Пренс». «Монако» лично передал корону чемпиону
«Пари Сен-Жермен» сорвал с «Монако» королевскую корону, попутно открутив предшественнику голову (7:1).
«Пари Сен-Жермен» сорвал с «Монако» королевскую корону, попутно открутив предшественнику голову (7:1).
Чемпионский настрой «ПСЖ»
Венчал европейский футбольный
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери, который почти наверняка покинет свой пост по окончании сезона, неожиданно оставил на скамейке запасных Килиана Мбаппе. Атакующую тройку составили Хавьер Пасторе, Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани. Уругваец уже на старте встречи мог открывать счет, но метров с десяти не попал в створ.
Хозяева дали сопернику 10 минут на то, чтобы осмотреться на поле, а затем в течение шести минут отправили в ворота Даниэля Субашича три мяча: Джованни Ло Чельсо замкнул прострел Дани Алвеса справа, Кавани перевисел оппонентов после подачи Юри Берчиче слева, а окончательно морально деморализовал соперника Анхель Ди Мария, завершивший выход один на один красивым «черпачком» через вратаря.
Гол Кавани стал для него 113-м за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции. По этому показателю он догнал не
Футболисты «Монако» вроде не бросили играть, но не смогли перестроиться и продолжили идти вперед большими силами, за что парижане продолжили наказывать соперника. Еще одна комбинация на фланге с участием Пасторе и Кавани, — и Ло Чельсо головой расстреливает Субашича. 4:0 к 27-й минуте, и трибуны зашлись в неистовстве — сомнений в том, что «ПСЖ» удастся прервать 17-матчевую серию «Монако» без поражений и добыть золото уже сегодня, у них не оставалось.
Ликуй, Париж! Ты снова первый!
На исходе получаса Джибриль Сидибе получил травму и покинул поле на носилках. Вместо него появился Рашид Геззаль. Но забил не он, а Рони Лопеш, отозвавшийся на дальней штанге прострел Алмами Туре. Португалец не уходит с поля без гола уже на протяжении 8 матчей (9 голов) — очень крутая статистика!
Наверняка в перерыве Жардим настраивал своих подопечных на второй тайм. Говорил
Последние 15 минут уже не покидало ощущение, что монегаски очень хотят домой. Способствовало этому и «хозяйское» судейство в исполнении Рудди Букке. В первом тайме он не заметил очевидного пенальти в ворота хозяев, а во втором спровоцировал монегасков, не дав фол на фланге против Фабиньо. Бразилец психанул и грубо сыграл против Кавани. Прибежавший на выручку партнеру Андреа Раджи также получил от арбитра предупреждение. Да и в других спорных моментах рефери был зачастую на стороне нового чемпиона.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с третьего тура и абсолютно закономерно выигрывает лигу 1 за пять туров до завершения сезона. Теперь парижане могу сконцентрироваться на Кубке Франции, где команду в полуфинале ждет «Кан», а в финале — победитель пары «Ле-Эрбье» — «Шамбли». Кубок лиги подопечные Эмери уже прибрали к рукам.
|Эмери Унаи
|Леонарду Жардим
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)