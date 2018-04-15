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01:23 (мск), источник: Советский спорт

Инаугурация «ПСЖ» на «Парк де Пренс». «Монако» лично передал корону чемпиону

«Пари Сен-Жермен» сорвал с «Монако» королевскую корону, попутно открутив предшественнику голову (7:1).

Источник: Советский спорт

Чемпионский настрой «ПСЖ»

Венчал европейский футбольный уик-энд матч на «Парк Де Пренс», где будущие чемпионы Франции принимали действующих (к моменту стартового свистка). Победа «ПСЖ» делала его недосягаемым для преследователей, и, конечно, у парижан было очень велико желание оформить чемпионский титул именно в этом противостоянии. Оставалось надеяться на то, что монегаскам придется не по нраву роль гостя на чужом празднике. Увы, эти надежды были развеяны уже к 20-й минуте.

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери, который почти наверняка покинет свой пост по окончании сезона, неожиданно оставил на скамейке запасных Килиана Мбаппе. Атакующую тройку составили Хавьер Пасторе, Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани. Уругваец уже на старте встречи мог открывать счет, но метров с десяти не попал в створ.

Хозяева дали сопернику 10 минут на то, чтобы осмотреться на поле, а затем в течение шести минут отправили в ворота Даниэля Субашича три мяча: Джованни Ло Чельсо замкнул прострел Дани Алвеса справа, Кавани перевисел оппонентов после подачи Юри Берчиче слева, а окончательно морально деморализовал соперника Анхель Ди Мария, завершивший выход один на один красивым «черпачком» через вратаря.

Гол Кавани стал для него 113-м за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции. По этому показателю он догнал не кого-нибудь, а самого Златана Ибрагимовича, и до конца сезона имеет все шансы шведа опередить.

Футболисты «Монако» вроде не бросили играть, но не смогли перестроиться и продолжили идти вперед большими силами, за что парижане продолжили наказывать соперника. Еще одна комбинация на фланге с участием Пасторе и Кавани, — и Ло Чельсо головой расстреливает Субашича. 4:0 к 27-й минуте, и трибуны зашлись в неистовстве — сомнений в том, что «ПСЖ» удастся прервать 17-матчевую серию «Монако» без поражений и добыть золото уже сегодня, у них не оставалось.

Ликуй, Париж! Ты снова первый!

На исходе получаса Джибриль Сидибе получил травму и покинул поле на носилках. Вместо него появился Рашид Геззаль. Но забил не он, а Рони Лопеш, отозвавшийся на дальней штанге прострел Алмами Туре. Португалец не уходит с поля без гола уже на протяжении 8 матчей (9 голов) — очень крутая статистика!

Наверняка в перерыве Жардим настраивал своих подопечных на второй тайм. Говорил что-нибудь про то, что биться надо до самого конца и всегда есть шансы спастись. Гости старались переломить ход встречи и даже ненадолго завладели мячом, но пропустили очередную контратаку, завершенную Ди Марией, окончательно отчаялись и в концовке еще один мяч забили сами себе (не повезло Радамелю Фалькао).

Последние 15 минут уже не покидало ощущение, что монегаски очень хотят домой. Способствовало этому и «хозяйское» судейство в исполнении Рудди Букке. В первом тайме он не заметил очевидного пенальти в ворота хозяев, а во втором спровоцировал монегасков, не дав фол на фланге против Фабиньо. Бразилец психанул и грубо сыграл против Кавани. Прибежавший на выручку партнеру Андреа Раджи также получил от арбитра предупреждение. Да и в других спорных моментах рефери был зачастую на стороне нового чемпиона.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с третьего тура и абсолютно закономерно выигрывает лигу 1 за пять туров до завершения сезона. Теперь парижане могу сконцентрироваться на Кубке Франции, где команду в полуфинале ждет «Кан», а в финале — победитель пары «Ле-Эрбье» — «Шамбли». Кубок лиги подопечные Эмери уже прибрали к рукам.

ПСЖ 7:1
Первый тайм: 4:1
Монако
15.04.2018, 22:00 основной раунд: 33-й тур Parc des Princes
Главные тренеры
Эмери Унаи Леонарду Жардим
Голы
14′ Джовани Ло Сельсо 18
17′ Эдинсон Кавани 9
20′ Анхель Ди Мария 11
27′ Джовани Ло Сельсо 18
58′ Анхель Ди Мария 11
76′ Радамель Фалькао 9
86′ Юлиан Дракслер 23
20 Маркуш Лопеш 38′
Составы
Альфонс Ареола 16
Дани Алвес 32
Юри Берчиче 17
Тиагу Силва 2
Маркиньюс 5
Юлиан Дракслер 23
40′ Хавьер Пасторе 27
Эдинсон Кавани 9
75′ Анхель Ди Мария 11
Тома Менье 12
65′ Адриен Рабьо 25
Лассана Диарра 19
80′ Джовани Ло Сельсо 18
Кристофер Нкунку 24
1 Даниэль Субашич
38 Альмами Туре
6 Марко ди Оливейра Жорже
5 Жемерсон
24 Андреа Раджи 61′
27 Тома Лемар
2 Фабинью 61′
8 Жоау Моутинью 78′
20 Маркуш Лопеш 75′
15 Адама Диакаби
19 Джибриль Сидибе 34′
7 Рашид Геззаль
9 Радамель Фалькао 82′
17 Юри Тилеманс
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 2
4 Угловые 2
8 Фолы 8
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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