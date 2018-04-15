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01:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Реал» обыграл «Малагу» в матче чемпионата Испании

Футболисты «Реала» обыграли на выезде «Малагу» в матче 32-го тура чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев, в составе которых голами отметились Иско (29-я минута) и Каземиро (63). У «Малаги» на последних секундах компенсированного времени отличился Диего Ролан.

«Реал» набрал 67 очков и идет в чемпионате на 3-м месте, «Малага» (17) занимает 20-ю строчку.

Малага 1:2
Первый тайм: 0:1
Реал
15.04.2018, 21:45 основной раунд: 32-й тур La Rosaleda
Главные тренеры
Хосе Гонсалес Зинедин Зидан
Голы
90+3′ Диего Ролан (Ф. Рикка) 24
22 Франсиско Роман Иско 29′
14 Каземиру (Франсиско Роман Иско) 63′
Составы
Хименес Гаго Роберто 1
90+2′ Роберто Росалес 18
Мигель Торрес Гомес 23
36′ Федерико Рикка 15
Моралес Адриан Гонсалес 8
Гонсало Чори Кастро 11
55′ Мануэль Итурра 7
Диего Ролан 24
71′ Игнаси Микель 2
81′ Иван Родригес 36
53′ Мехди Ласен 25
Альберто Буэно 19
78′ Браун Идейе 12
Максим Лестьенн 22
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль
15 Тео Эрнандез
3 Хесус Вальехо
4 Серхио Рамос
23 Матео Ковачич
14 Каземиру
9 Карим Бензема
17 Лукас Васкес
22 Франсиско Роман Иско 72′
21 Борха Майораль
20 Марко Асенсио 66′
24 Дани Себальос
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 6
4 Угловые 7
12 Фолы 9
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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