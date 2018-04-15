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«Реал» обыграл «Малагу» в матче чемпионата Испании
Футболисты «Реала» обыграли на выезде «Малагу» в матче 32-го тура чемпионата Испании.
Футболисты «Реала» обыграли на выезде «Малагу» в матче 32-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев, в составе которых голами отметились Иско (29-я минута) и Каземиро (63). У «Малаги» на последних секундах компенсированного времени отличился Диего Ролан.
«Реал» набрал 67 очков и идет в чемпионате на 3-м месте, «Малага» (17) занимает 20-ю строчку.
|Хосе Гонсалес
|Зинедин Зидан
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|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)