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01:02 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ седьмой раз в истории стал чемпионом Франции по футболу

ТАСС, 15 апреля. Футболисты «Пари Сен-Жермен» со счетом 7:1 разгромили «Монако» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции и досрочно стали победителями турнира. Встреча прошла в Париже.

Источник: Reuters

В составе победителей отличились Джованни Ло Чельсо (15-я и 27-я минуты), Эдинсон Кавани (17), Анхель Ди Мария (20, 58) и Юлиан Дракслер (86), еще один мяч в свои ворота забил Радамель Фалькао (76). У проигравших гол на счету Маркуша Лопеша (38). «Монако» прервал серию из 17 матчей подряд без поражений в чемпионате, ПСЖ не проигрывает на протяжении 11 игр подряд. В текущем сезоне команды во всех турнирах трижды встречались между собой и во всех матчах ПСЖ был сильнее.

Парижский клуб, который лидирует в турнирной таблице с 87 очками, досрочно обеспечил себе победу в чемпионате страны. Занимающий второе место «Монако» (70) в оставшихся пяти матчах сможет набрать максимум 15 очков.

ПСЖ седьмой раз в истории завоевал титул чемпиона Франции, до этого команда побеждала в 1986 и 1994 годах, а также четыре раза подряд — с 2013 по 2016 год. В прошлом сезоне победителем чемпионата стал «Монако».

Для главного тренера парижского клуба Унаи Эмери этот трофей стал шестым в качестве главного тренера ПСЖ и третьим в текущем сезоне, команда также выиграла Суперкубок Франции и Кубок французской лиги.

Бразильский защитник Дани Алвес выиграл свой 37-й титул в карьере, по этому показателю он занимает первое место, опережая валлийца Райана Гиггза и шотландца Кенни Далглиша, в активе которых по 35 титулов, оба футболиста уже завершили спортивную карьеру.

В следующем туре ПСЖ 22 апреля на выезде сыграет с «Бордо», «Монако» 21 апреля встретится в гостях с «Генгамом».

ПСЖ 7:1
Первый тайм: 4:1
Монако
15.04.2018, 22:00 основной раунд: 33-й тур Parc des Princes
Главные тренеры
Эмери Унаи Леонарду Жардим
Голы
14′ Джовани Ло Сельсо 18
17′ Эдинсон Кавани 9
20′ Анхель Ди Мария 11
27′ Джовани Ло Сельсо 18
58′ Анхель Ди Мария 11
76′ Радамель Фалькао 9
86′ Юлиан Дракслер 23
20 Маркуш Лопеш 38′
Составы
Альфонс Ареола 16
Дани Алвес 32
Юри Берчиче 17
Тиагу Силва 2
Маркиньюс 5
Юлиан Дракслер 23
40′ Хавьер Пасторе 27
Эдинсон Кавани 9
75′ Анхель Ди Мария 11
Тома Менье 12
65′ Адриен Рабьо 25
Лассана Диарра 19
80′ Джовани Ло Сельсо 18
Кристофер Нкунку 24
1 Даниэль Субашич
38 Альмами Туре
6 Марко ди Оливейра Жорже
5 Жемерсон
24 Андреа Раджи 61′
27 Тома Лемар
2 Фабинью 61′
8 Жоау Моутинью 78′
20 Маркуш Лопеш 75′
15 Адама Диакаби
19 Джибриль Сидибе 34′
7 Рашид Геззаль
9 Радамель Фалькао 82′
17 Юри Тилеманс
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 2
4 Угловые 2
8 Фолы 8
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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