Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби
«Лацио» и «Рома» не выявили победителя в матче 32-го тура итальянской Серии А.
«Лацио» и «Рома» не выявили победителя в матче 32-го тура итальянской Серии А.
Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 0:0.
На 80-й минуте защитник «Лацио» Штефан Раду получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле, но «Рома» за оставшееся время не сумела реализовать численное преимущество.
Ничья помогла обоим клубам сохранить место в первой четвёрке итальянского первенства, обеспечивающей участие в Лиге чемпионов. «Рома», набрав 61 очко, занимает третью строчку, а «Лацио» (61) — четвёртую.
|Симоне Индзаги
|Эусебио Ди Франческо
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|13
|8
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени (Италия)