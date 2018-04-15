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01:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби

«Лацио» и «Рома» не выявили победителя в матче 32-го тура итальянской Серии А.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 0:0.

На 80-й минуте защитник «Лацио» Штефан Раду получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле, но «Рома» за оставшееся время не сумела реализовать численное преимущество.

Ничья помогла обоим клубам сохранить место в первой четвёрке итальянского первенства, обеспечивающей участие в Лиге чемпионов. «Рома», набрав 61 очко, занимает третью строчку, а «Лацио» (61) — четвёртую.

Лацио 0:0
Первый тайм: 0:0
Рома
15.04.2018, 21:45 основной раунд: 32-й тур Olimpico
Главные тренеры
Симоне Индзаги Эусебио Ди Франческо
Составы
Томас Стракоша 1
Стефан де Фрай 3
39′ 80′ Штефан Раду 26
36′ Луис Фелипе 27
Адам Марушич 77
11′ Пеззини Лейва Лукас 6
Марко Пароло 16
Сергей Милинкович-Савич 21
59′ Сенад Лулич 19
Джордан Лукаку 5
59′ Перейра Гомес Фелипе Андерсон 10
Ромеро Луис Альберто 18
82′ Чиро Иммобиле 17
Бартоломеу Жакинту Баштуш 15
1 Алиссон
5 Гильерме Жуан Жезус 31′
20 Федерико Фасио
11 Александр Коларов
6 Кевин Стротман 62′
16 Даниэле Де Росси
4 Раджа Наингголан
9 Эдин Джеко
44 Константинос Манолас 74′
24 Алессандро Флоренци
25 Бруну Перес 82′
92 Стефан Эль-Шаарави
14 Патрик Шик 55′
17 Дженгиз Ундер
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 1
7 Угловые 2
14 Фолы 13
8 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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