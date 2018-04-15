«МЮ» опозорился. «Манчестер Сити» — чемпион на диване

Источник: Спорт-Экспресс

В триумфе «Манчестер Сити» никто не сомневался с января. Лидер премьер-лиги набрал бешеную скорость, которую никто не был в состоянии выдержать. Но «горожане» на этой же скорости улетели в кювет в начале апреля и поставили жирную кляксу на почти безупречном сезоне. Вылет из Лиги чемпионов с двумя поражениями от «Ливерпуля» сам по себе страшен. А между ними еще и уместилась игра с «МЮ», в которой «Сити» вел со счетом 2:0. У «горожан» был единственный шанс в жизни выиграть чемпионат в матче с ненавистными соседями и посмотреть им в глаза, плескаясь шампанским. Но «Сити» превратился в посмешище, пусть и с короной на голове.

Гвардьола и его футболисты не заслужили полноценного праздника после столь катастрофического отрезка. Конечно, чемпионство — это результат работы за целый сезон, а не за две недели. И формально «Сити» заслуживает поздравлений, но на фоне этих трех важных поражений их торжество больше напоминает пир во время чумы. Гвардьола доказал свой высокий статус, но не гениальность. Для второго ему нужно хотя бы еще раз выиграть Лигу чемпионов, желательно не с «Барселоной».

Ну, а Моуринью осрамился. Все выглядит так, будто «МЮ» специально оставил все силы на «Этихаде» неделю назад, чтобы лишить игроков «Манчестер Сити» шанса самим сделать себя чемпионами. И пусть это ерунда, но иначе нельзя объяснить поражение «Юнайтед» в домашнем матче с командой, которая:

а) в гостях не побеждала с августа,

б) почти вылетела в чемпионшип,

в) не имеет главного тренера (Даррен Мур — исполняющий обязанности).