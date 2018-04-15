«МЮ» опозорился. «Манчестер Сити» — чемпион на диване
Постыдное поражение «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче с главным аутсайдером
Постыдное поражение «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче с главным аутсайдером
В триумфе «Манчестер Сити» никто не сомневался с января. Лидер
Гвардьола и его футболисты не заслужили полноценного праздника после столь катастрофического отрезка. Конечно, чемпионство — это результат работы за целый сезон, а не за две недели. И формально «Сити» заслуживает поздравлений, но на фоне этих трех важных поражений их торжество больше напоминает пир во время чумы. Гвардьола доказал свой высокий статус, но не гениальность. Для второго ему нужно хотя бы еще раз выиграть Лигу чемпионов, желательно не с «Барселоной».
Ну, а Моуринью осрамился. Все выглядит так, будто «МЮ» специально оставил все силы на «Этихаде» неделю назад, чтобы лишить игроков «Манчестер Сити» шанса самим сделать себя чемпионами. И пусть это ерунда, но иначе нельзя объяснить поражение «Юнайтед» в домашнем матче с командой, которая:
а) в гостях не побеждала с августа,
б) почти вылетела в чемпионшип,
в) не имеет главного тренера (Даррен Мур — исполняющий обязанности).
И все это происходило на глазах у сэра Алекса Фергюсона, который в своем последнем матче в карьере с этим же «Вест Бромвичем» сыграл вничью 5:5 и подарил болельщикам праздник. А Моуринью только мок под дождем и бессильно смотрел за тем, как тонет его автобус. Когда прозвучал финальный свисток, автобус утонул, Моуринью покачал головой, а
|Манчестер Юнайтед
|
0:1
Первый тайм: 0:0
|Вест Бромвич Альбион
|Жозе Моуринью
|Алан Пардью
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Пол Тирни (Англия)