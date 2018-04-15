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21:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«МЮ» опозорился. «Манчестер Сити» — чемпион на диване

Постыдное поражение «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче с главным аутсайдером премьер-лиги «Вест Бромвичем» принесло Пепу Гвардьоле победу в чемпионате Англии.

Источник: Спорт-Экспресс

В триумфе «Манчестер Сити» никто не сомневался с января. Лидер премьер-лиги набрал бешеную скорость, которую никто не был в состоянии выдержать. Но «горожане» на этой же скорости улетели в кювет в начале апреля и поставили жирную кляксу на почти безупречном сезоне. Вылет из Лиги чемпионов с двумя поражениями от «Ливерпуля» сам по себе страшен. А между ними еще и уместилась игра с «МЮ», в которой «Сити» вел со счетом 2:0. У «горожан» был единственный шанс в жизни выиграть чемпионат в матче с ненавистными соседями и посмотреть им в глаза, плескаясь шампанским. Но «Сити» превратился в посмешище, пусть и с короной на голове.

Гвардьола и его футболисты не заслужили полноценного праздника после столь катастрофического отрезка. Конечно, чемпионство — это результат работы за целый сезон, а не за две недели. И формально «Сити» заслуживает поздравлений, но на фоне этих трех важных поражений их торжество больше напоминает пир во время чумы. Гвардьола доказал свой высокий статус, но не гениальность. Для второго ему нужно хотя бы еще раз выиграть Лигу чемпионов, желательно не с «Барселоной».

Ну, а Моуринью осрамился. Все выглядит так, будто «МЮ» специально оставил все силы на «Этихаде» неделю назад, чтобы лишить игроков «Манчестер Сити» шанса самим сделать себя чемпионами. И пусть это ерунда, но иначе нельзя объяснить поражение «Юнайтед» в домашнем матче с командой, которая:

а) в гостях не побеждала с августа,

б) почти вылетела в чемпионшип,

в) не имеет главного тренера (Даррен Мур — исполняющий обязанности).

И все это происходило на глазах у сэра Алекса Фергюсона, который в своем последнем матче в карьере с этим же «Вест Бромвичем» сыграл вничью 5:5 и подарил болельщикам праздник. А Моуринью только мок под дождем и бессильно смотрел за тем, как тонет его автобус. Когда прозвучал финальный свисток, автобус утонул, Моуринью покачал головой, а где-то в другой части Манчестера радостно завопили.

Манчестер Юнайтед 0:1
Первый тайм: 0:0
Вест Бромвич Альбион
15.04.2018, 18:00 основной раунд: 34-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Алан Пардью
Голы
19 Джей Родригес 73′
Составы
Давид де Хеа 1
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
Антонио Валенсия 25
Хуан Мануэль Мата 8
Неманья Матич 31
Алексис Санчес 7
Ромелу Лукаку 9
29′ 58′ Поль Погба 6
Антони Марсьяль 11
75′ Эшли Янг 18
Маркус Рэшфорд 19
45′ Андер Агуэра Эррера 21
Джесси Лингард 14
1 Бен Фостер
2 Аллан Ньом 77′
3 Киран Гиббс
25 Крейг Доусон
26 Ахмед Хегази
8 Джейк Ливермор
14 Джеймс Макклин
19 Джей Родригес
11 Крис Брант 90′
5 Клаудио Якоб
9 Хосе Саломон Рондон 85′
15 Дэниэл Старридж
10 Мэтт Филлипс 77′
20 Гжегож Крыховяк
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 4
4 Угловые 4
8 Фолы 13
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вест Бромвич Альбион
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