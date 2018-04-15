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«Ювентус» на своём поле крупно обыграл «Сампдорию»
«Ювентус» победил «Сампдорию» в матче 32-го тура итальянской Серии А.
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«Ювентус» победил «Сампдорию» в матче 32-го тура итальянской Серии А.
Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий Марио Манджукич, отличившийся на 45-й минуте. Во втором тайме голы забили защитник Бенедикт Хёведес и хавбек Сами Хедира. Отметим, что полузащитник Дуглас Коста отдал три результативные передачи.