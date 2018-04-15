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20:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола — первый испанский наставник, который выиграл АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал первым испанским наставником в истории английской Премьер-лиги, который привёл свою команду к победе в этом турнире.

Источник: AP 2018

Сегодня, 15 апреля, «Манчестер Сити» досрочно оформил победу в чемпионате Англии после того, как «Манчестер Юнайтед» в своём домашнем матче проиграл «Вест Бромвич Альбион» (0:1). После осечки манкунианцев лидирующий в турнирной таблице «Ман Сити» за пять туров до конца чемпионата стал недосягаемым для своих преследователей.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Вместе с командой в нынешнем сезоне он также добился победы в Кубке английской лиги.

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