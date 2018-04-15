«Манчестер Сити» в пятый раз в истории стал чемпионом Англии по футболу

«Манчестер Сити», который лидирует в турнирной таблице с 87 очками, обеспечил себе победу в чемпионате. Занимающий второе место «Манчестер Юнайтед» (71 очко) даже в случае побед в оставшихся пяти матчах чемпионата сможет набрать максимум 86 очков. «Вест Бромвич» занимает последнее, 20-е место в таблице, набрав 24 очка.

«Манчестер Сити» в пятый раз в истории стал чемпионом Англии. До этого команда завоевывала трофей в сезонах-1936/37, 1967/68, 2011/12 и 2013/14.