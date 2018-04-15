«Манчестер Сити» в пятый раз в истории стал чемпионом Англии по футболу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Целясь в РФ, США ударили по своим: неожиданный эффект санкций
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Резо Гигинеишвили увез детей в Грузию
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
Стеша Маликова с бойфрендом прогулялись по центру Москвы
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Заря Лг0
Ворскла2
Футбол. Зарубежный
21:45
Малага
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов2
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер1
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус3
Сампдория0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань2
Ротор-Волгоград1
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед0
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
18:00
Труа2
Марсель3
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико3
Леванте0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа1
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-042
Боруссия Д0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь1
Тамбов2
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье1
Бордо3
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
Верона0
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло2
Беневенто2
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан0
Наполи0
Футбол. Первый дивизион
15:30
Авангард К0
Тюмень0
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед2
Арсенал1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Олимпиец0
Зенит-21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо СПб1
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел3
Луч-Энергия1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал2
Спартак М1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов1
Енисей0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник0
Оренбург0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина0
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар0
Алавес1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь1
Балтика0
Все события
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Поклонники обеспокоены здоровьем Татьяны Догилевой
Энистон, Диаз и Робертс погуляли на тайной свадьбе Пэлтроу
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
20:36 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» в пятый раз в истории стал чемпионом Англии по футболу

ТАСС, 15 апреля. «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 уступил «Вест Бромвичу» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Благодаря этому поражению «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом страны.

Источник: Reuters

Единственный гол на 73-й минуте забил Джей Родригес.

«Манчестер Сити», который лидирует в турнирной таблице с 87 очками, обеспечил себе победу в чемпионате. Занимающий второе место «Манчестер Юнайтед» (71 очко) даже в случае побед в оставшихся пяти матчах чемпионата сможет набрать максимум 86 очков. «Вест Бромвич» занимает последнее, 20-е место в таблице, набрав 24 очка.

«Манчестер Сити» в пятый раз в истории стал чемпионом Англии. До этого команда завоевывала трофей в сезонах-1936/37, 1967/68, 2011/12 и 2013/14.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 18 апреля на выезде сыграет с «Бормутом», «Вест Бромвич» 21 апреля примет «Ливерпуль», а «Манчестер Сити» 22 апреля в ранге чемпиона дома сыграет против «Суонси».

Манчестер Юнайтед 0:1
Первый тайм: 0:0
Вест Бромвич Альбион
15.04.2018, 18:00 основной раунд: 34-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Алан Пардью
Голы
19 Джей Родригес 73′
Составы
Давид де Хеа 1
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
Антонио Валенсия 25
Хуан Мануэль Мата 8
Неманья Матич 31
Алексис Санчес 7
Ромелу Лукаку 9
29′ 58′ Поль Погба 6
Антони Марсьяль 11
75′ Эшли Янг 18
Маркус Рэшфорд 19
45′ Андер Агуэра Эррера 21
Джесси Лингард 14
1 Бен Фостер
2 Аллан Ньом 77′
3 Киран Гиббс
25 Крейг Доусон
26 Ахмед Хегази
8 Джейк Ливермор
14 Джеймс Макклин
19 Джей Родригес
11 Крис Брант 90′
5 Клаудио Якоб
9 Хосе Саломон Рондон 85′
15 Дэниэл Старридж
10 Мэтт Филлипс 77′
20 Гжегож Крыховяк
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 4
4 Угловые 4
8 Фолы 13
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вест Бромвич Альбион
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 За взятку советскому хоккеисту поставили страшный диагноз
Стало известно, кто купил призовой "олимпийский" автомобиль Ковальчука
«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Риккардо против всех: «Ред Булл» побеждает в Китае
Еле ноги унесли. Уставший ЦСКА спасся от поражения в Уфе
«Ростов» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
Коукалова: Бьорндален не подписал петицию. Это трусость
Спорт-Экспресс
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь