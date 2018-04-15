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20:27 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило футболистов «Городеи» в чемпионате Беларуси

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили «Городею» со счетом 2:0 в заключительном матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В середине первого тайма гол забил Артем Соловей, а после перерыва окончательный результат установил Владимир Хващинский.

Результаты остальных игр 3-го тура:

БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Брест) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк» — 0:1, «Луч» (Минск) — «Витебск» — 0:2, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0, «Смолевичи» — «Минск» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Днепр» (Могилев) — 0:0, «Гомель» — «Торпедо» (Минск) — 0:0.

Лидирует действующий чемпион страны БАТЭ, набравший 9 очков из 9 возможных, по 7 баллов у «Витебска», «Днепра» и минского «Динамо».

В следующем туре сыграют:

21 апреля

«Слуцк» — «Луч», «Динамо» (Минск) — «Гомель», «Торпедо-БелАЗ» — «Минск».

22 апреля

«Торпедо» — «Неман», «Ислочь» — «Городея», «Динамо» (Брест) — «Смолевичи».

23 апреля

«Днепр» — «Шахтер», «Витебск» — БАТЭ.

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