Минское «Динамо» победило футболистов «Городеи» в чемпионате Беларуси
15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили «Городею» со счетом 2:0 в заключительном матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили «Городею» со счетом 2:0 в заключительном матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В середине первого тайма гол забил Артем Соловей, а после перерыва окончательный результат установил Владимир Хващинский.
Результаты остальных игр 3-го тура:
БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Брест) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк» — 0:1, «Луч» (Минск) — «Витебск» — 0:2, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0, «Смолевичи» — «Минск» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Днепр» (Могилев) — 0:0, «Гомель» — «Торпедо» (Минск) — 0:0.
Лидирует действующий чемпион страны БАТЭ, набравший 9 очков из 9 возможных, по 7 баллов у «Витебска», «Днепра» и минского «Динамо».
В следующем туре сыграют:
21 апреля
«Слуцк» — «Луч», «Динамо» (Минск) — «Гомель», «Торпедо-БелАЗ» — «Минск».
22 апреля
«Торпедо» — «Неман», «Ислочь» — «Городея», «Динамо» (Брест) — «Смолевичи».
23 апреля
«Днепр» — «Шахтер», «Витебск» — БАТЭ.