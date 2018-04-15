ПСВ обыграл «Аякс» и досрочно стал чемпионом Голландии

В составе победителей отличились Гастон Перейро, Люк Де Йонг и Стевен Бергвейн. Гости из-за удалений Николаса Тальяфико и Сима де Йонга заканчивали матч в меньшинстве.
ПСВ набрал 80 очков и досрочно обеспечил себе первое место в чемпионате. Идущий вторым «Аякс» имеет 70 очков и за оставшиеся три тура догнать соперников не сможет.
ПСВ стал чемпионом Голландии в 24-й раз в своей истории. В следующем туре команда в ранге чемпиона на выезде сыграет с «Родой», а «Аякс» примет «Венло».
Чемпионат Голландии
31-й тур
Голы: Перейро, 23, де Йонг, 38, Бергвейн, 54.
Удаления: Тальяфико, 81, де Йонг 84 (оба — «Аякс»).