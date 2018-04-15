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20:20 (мск), источник: Советский спорт

ПСВ обыграл «Аякс» и досрочно стал чемпионом Голландии

Матч 31-го тура чемпионата Голландии завершился победой хозяев со счетом 3:0, что позволило им досрочно стать чемпионами.

Источник: Reuters

В составе победителей отличились Гастон Перейро, Люк Де Йонг и Стевен Бергвейн. Гости из-за удалений Николаса Тальяфико и Сима де Йонга заканчивали матч в меньшинстве.

ПСВ набрал 80 очков и досрочно обеспечил себе первое место в чемпионате. Идущий вторым «Аякс» имеет 70 очков и за оставшиеся три тура догнать соперников не сможет.

ПСВ стал чемпионом Голландии в 24-й раз в своей истории. В следующем туре команда в ранге чемпиона на выезде сыграет с «Родой», а «Аякс» примет «Венло».

Чемпионат Голландии
31-й тур

ПСВ — «Аякс» — 3:0.

Голы: Перейро, 23, де Йонг, 38, Бергвейн, 54.

Удаления: Тальяфико, 81, де Йонг 84 (оба — «Аякс»).

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