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20:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» на своём поле разгромил «Леванте»

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Леванте».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Анхель Корреа, Антуан Гризманн и Фернандо Торрес. Таким образом, «Леванте» прервал свою серию из пяти матчей без поражений (три победы и две ничьи).

«Атлетико» (71 очко) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леванте» (31) находится на 17-й строчке.

Атлетико 3:0
Первый тайм: 1:0
Леванте
15.04.2018, 17:15 основной раунд: 32-й тур Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Лопес Пако
Голы
33′ Анхель Корреа (Виктор Мачин Перес Витоло) 11
48′ Антуан Гризманн (Ш. Врсалько) 7
77′ Хосе Санс Фернандо Торрес (А. Корреа) 9
Составы
Ян Облак 13
Диего Годин 2
Стефан Савич 15
Шиме Врсалько 16
29′ Лукас Эрнандез 19
Ньигес Сауль 8
Анхель Корреа 11
Кевин Гамейро 21
62′ Коке 6
Габриэль Фернандес Габи 14
41′ 58′ Антуан Гризманн 7
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
78′ Виктор Мачин Перес Витоло 23
Хуанфран 20
13 Паредес Ойер Оласабаль
4 Суарес Пьер Робер
18 Эрик Кабако
19 Педро Лопес 34′
8 Джефферсон Лерма
11 Хосе Луис Моралес
24 Хосе Кампанья
9 Марти Сальвадор Рохер
6 Хосе Мануэль Чема 78′
30 Али Абейд
7 Армандо Садику 46′
10 Энис Барди
23 Давид Ремесейро Хасон 46′
14 Альварес Иви Лопес
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
8 Угловые 3
9 Фолы 13
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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