Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
«Атлетико» на своём поле разгромил «Леванте»
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Леванте».
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Леванте».
Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Анхель Корреа, Антуан Гризманн и Фернандо Торрес. Таким образом, «Леванте» прервал свою серию из пяти матчей без поражений (три победы и две ничьи).
«Атлетико» (71 очко) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леванте» (31) находится на 17-й строчке.
|Диего Симеоне
|Лопес Пако
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)