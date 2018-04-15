Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
«Шальке» обыграл дортмундскую «Боруссию» в рурском дерби
Футболисты «Шальке» одержали победу над дортмундской «Боруссией» в матче 30-го тура чемпионата Германии.
Футболисты «Шальке» одержали победу над дортмундской «Боруссией» в матче 30-го тура чемпионата Германии.
Воскресная встреча, прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, голами отметились Евгений Коноплянка (на 50-й минуте) и Налдо (82).
«Шальке» с 55 очками занимает 2-е место, оторвавшись на 4 балла от дортмундской «Боруссии», которая идет в турнирной таблице 4-й. Чемпионом Германии досрочно стала мюнхенская «Бавария».
|Шальке-04
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2:0
Первый тайм: 0:0
|Боруссия Д
|Доменико Тедеско
|Петер Штегер
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мануэль Грефе (Германия)