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20:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Шальке» обыграл дортмундскую «Боруссию» в рурском дерби

Футболисты «Шальке» одержали победу над дортмундской «Боруссией» в матче 30-го тура чемпионата Германии.

Источник: Reuters

Воскресная встреча, прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, голами отметились Евгений Коноплянка (на 50-й минуте) и Налдо (82).

«Шальке» с 55 очками занимает 2-е место, оторвавшись на 4 балла от дортмундской «Боруссии», которая идет в турнирной таблице 4-й. Чемпионом Германии досрочно стала мюнхенская «Бавария».

Шальке-04 2:0
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
15.04.2018, 16:30 основной раунд: 30-й тур Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
Доменико Тедеско Петер Штегер
Голы
50′ Евгений Коноплянка (Д. Калиджури) 11
82′ Роналду Апаресиду Родригес Налду 29
Составы
Ральф Ферманн 1
Бенжамен Стамбули 17
Тило Керер 20
Роналду Апаресиду Родригес Налду 29
Даниэль Калиджури 18
Алессандро Шепф 28
78′ Гвидо Бургшталлер 19
Набиль Бенталеб 10
71′ Леон Горецка 8
Уэстон Маккенни 2
87′ Амин Арит 25
Франко Ди Санто 9
74′ Евгений Коноплянка 11
Марко Пьяца 22
38 Роман Бюрки
26 Лукаш Пищек 61′
25 Сократис Папастатопулос
36 Емер Топрак
11 Марко Ройс
22 Кристиан Пулишич
44 Миши Батшуайи
8 Нури Шахин
29 Марсель Шмельцер 86′
10 Марио Гетце
20 Максимиллиан Филипп 46′
21 Андре Шюррле
19 Махмуд Дахуд 79′
7 Джейдон Санчо
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 5
4 Угловые 6
8 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мануэль Грефе (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шальке-04
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
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