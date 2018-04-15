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19:33 (мск), источник: Советский спорт

«Селтик» разгромил «Рейнджерс» и пробился в финал Кубка Шотландии

Матч ½ финала Кубка Шотландии «Селтик» — «Рейнджерс» завершился победой «Селтика» со счетом 4:0.

В составе победителей отличились Том Рогич, Каллум Макгрегор, Мусса Дембеле (с пенальти) и Оливье Нтчам (с пенальти). У «Рейнджерс» был удален Росс Маккрори.

В финале «Селтик» сыграет с «Мазервеллом», который во втором полуфинале обыграл «Абердин» (3:0).

Кубок Шотландии
½ финала

«Селтик» — «Рейнджерс» — 4:0.

Голы: Рогич, 22, Макгрегор, 38, Дембеле, 52, с пенальти, Нтчам, 78 (с пенальти).

Удаление: Маккрори («Рейнджерс»), 51.

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