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«Селтик» разгромил «Рейнджерс» и пробился в финал Кубка Шотландии
Матч ½ финала Кубка Шотландии «Селтик» — «Рейнджерс» завершился победой «Селтика» со счетом 4:0.
Матч ½ финала Кубка Шотландии «Селтик» — «Рейнджерс» завершился победой «Селтика» со счетом 4:0.
В составе победителей отличились Том Рогич, Каллум Макгрегор, Мусса Дембеле (с пенальти) и Оливье Нтчам (с пенальти). У «Рейнджерс» был удален Росс Маккрори.
В финале «Селтик» сыграет с «Мазервеллом», который во втором полуфинале обыграл «Абердин» (3:0).
Кубок Шотландии
½ финала
«Селтик» — «Рейнджерс» — 4:0.
Голы: Рогич, 22, Макгрегор, 38, Дембеле, 52, с пенальти, Нтчам, 78 (с пенальти).
Удаление: Маккрори («Рейнджерс»), 51.