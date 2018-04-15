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«Милан» сыграл вничью с «Наполи», «Болонья» победила «Верону»
«Милан» не сумел победить «Наполи» в матче 32-го тура итальянской Серии А.
«Милан» не сумел победить «Наполи» в матче 32-го тура итальянской Серии А.
Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась ничьей со счётом 0:0.
«Наполи», набрав 78 очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства, «Милан» (53) — на 6-й строчке.
В других матчах 32-го тура «Болонья» на своём поле победила «Верону» (2:0), а «Беневенто» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» (2:2).
|Дженнаро Гаттузо
|Маурицио Сарри
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|3
|11
|Угловые
|10
|10
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)