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18:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» сыграл вничью с «Наполи», «Болонья» победила «Верону»

«Милан» не сумел победить «Наполи» в матче 32-го тура итальянской Серии А.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась ничьей со счётом 0:0.

«Наполи», набрав 78 очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства, «Милан» (53) — на 6-й строчке.

В других матчах 32-го тура «Болонья» на своём поле победила «Верону» (2:0), а «Беневенто» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» (2:2).

Милан 0:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
15.04.2018, 16:00 основной раунд: 32-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Маурицио Сарри
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Давиде Калабрия 2
55′ Кристиан Сапата 17
Матео Пабло Музаккьо 22
Рикардо Родригес 68
Хакан Чалханоглу 10
Лукас Билья 21
Франк Кессье 79
Хесус Хоакин Сусо 8
80′ Джакомо Бонавентура 5
Мануэль Локателли 73
70′ Никола Калинич 7
Андре Силва 9
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
11 Кристиан Маджо
23 Эльсеид Хюсай 64′
26 Калиду Кулибали 90′
33 Рауль Альбиоль
8 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
7 Хосе Кальехон
24 Лоренцо Инсинье
5 Маркес Лоурейру Аллан 87′
30 Марко Рог
17 Марек Хамшик 66′
20 Петр Зелиньски
14 Дрис Мертенс 66′
99 Аркадиуш Милик
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 3
11 Угловые 10
10 Фолы 6
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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